Netflix bringt neue Funktion: So überwachst du deine Verflossenen

Netflix wird zwar immer mehr von der Konkurrenz verdrängt, dennoch plant der Streaming-Dienst nach wie vor neue Inhalte, die Kunden halten sollen. Jetzt integriert Netflix eine weitere, neue Funktion, die vor allem praktisch für Account-Gründer ist. Sie gibt mehr Kontrolle – auch über längst Verflossene.

Netflix bringt neue Funktion – und die ist praktisch

Den eigenen Netflix-Account zu teilen, ist praktisch und vor allem billiger. Zumindest bislang, denn der Streaming-Dienst plant, Gebühren für Account-Sharing einzuführen. Dennoch – es ist weiterhin möglich. Wechseln allerdings deine Account-Teilnehmer immer wieder, ist es schwierig, den Überblick zu behalten, wer jetzt noch Zugang zu deinem Netflix-Account hat und wer nicht.

Das ändert der Dienst mit einer neuen Funktion, die Schnorrer in Zukunft entlarvt. Der Streaming-Dienst ermöglicht jetzt, im Menü unter „Zugriff und Geräte verwalten“ einzusehen, auf welchen Geräten der Account angemeldet ist. Neu ist dabei vor allem, dass der Account-Eigentümer aus der Ferne Zugriff auf diese hat und das Konto einfach abmelden kann. So kann man verhindern, dass Leute, die nicht mehr für den geteilten Account zahlen, mitschauen.

Doch nicht nur in diesem Fall ist das Feature nützlich, sondern, auch wenn man sich selbst auf Fremdgeräten einloggt, etwa im Hotel oder einer Ferienwohnung. Vergisst man, sich bei der Abreise auszuloggen, kann man das nun einfach von Zuhause machen. Das verbessert letztlich auch die Sicherheit der eigenen Daten.

Account aus der Ferne kontrollieren

In der App steht die neue Funktion ab sofort zur Verfügung. Im Menü listet Netflix alle Geräte übersichtlich auf, auf denen der jeweilige Account noch angemeldet ist. Kennt man ein Gerät nicht oder will eines nicht mehr in dieser Liste sehen, kannst du es mit einem Klick entfernen oder blockieren.

Mit dem Feature könnte Netflix auch auf neue Kunden hoffen. Jene, die bislang durch alte, geteilte Netflix-Accounts nebenher laufen, könnten so wieder zu einem eigenen Konto greifen.