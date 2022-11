Netflix kopiert die Konkurrenz: Dieses Angebot soll den Streaming-Dienst retten

Bei den Streaming-Diensten tut sich was. Nicht mehr nur Filme und Serien sollen das Standbein sein, mit dem man sich am Markt hält. Auch Gaming spielt eine Rolle – und mittlerweile auch Live Fernsehen. Und Netflix will ein Stück vom Kuchen und scheint sich in Live-Formaten ausprobieren zu wollen.

Schlag gegen TV-Sender: Netflix will Live Fernsehen

Bereits Disney+ testete jüngst erfolgreich Live-Übertragungen auf der eigenen Streaming-Plattform, allerdings mit dem Show-Format „Dancing with the Stars“, dem US-amerikanischen Pendant von „Let’s Dance“. Netflix setzt laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vielmehr auf Sport und tut es so etwa Amazon Prime Video (Champions League) oder Apple TV (Major League Soccer) gleich.

Wie es heißt, soll sich Netflix in den USA immer wieder in Gesprächen mit passenden Partnern befinden und Angebote für Rechte abgeben. Wie das US-Branchenmagain Deadline berichtet, konnte der Streaming-Dienst bislang aber keinen Coup für eine Sport-Übertragung landen.

Obgleich es bislang noch keine offizielle Bestätigung zu dem neuen Angebot von Netflix gibt, ist der Schritt nicht abwegig. Der Anbieter wollte sich in Europa bereits Rechte an der ATP-Tennis-Tournee sichern sowie in Großbritannien an den Spielen der Women’s Tennis Association. Aus beiden Rechtekämpfen zog sich Netflix letztlich aber wieder zurück. Laut The Wall Street Journal soll Netflix auch Radsport und der World Surf League interessiert gewesen sein.

Das Verlangen nach mehr Kunden

War Netflix einstiger Platzhirsch, fällt er zusehends hinter der Konkurrenz zurück. Erlebte der Streaming-Dienst während der Corona-Pandemie einen Boom, verlassen derzeit viele Kunden die Plattform wieder. Hinzu kommen höhere Gebühren bei fast gleichbleibendem Angebot, was viele Nutzer erzürnt – etwa, dass Netflix Gebühren für Account Sharing verlangen will. Ein günstigeres, werbefinanziertes Angebot ist seit November verfügbar, bietet aber zahlreiche Nachteile im Vergleich zum aktuellen Premium-Abo.

Mit dem neuen Live-Angebot scheint Netflix Kunden halten oder neue Nutzer generieren zu wollen. Erweitert der Streaming-Dienst sein Sortiment, bleibt die Frage, ob dadurch weitere Preiserhöhungen drohen.