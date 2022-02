Über 20 Jahre ist es schon her, dass „Men in Black“ mit Will Smith und Tommy Lee Jones in die Kinos kam. 2002 folgte der zweite Teil des Actionsfilms; 2019 mit „Men in Black International“ eine losgelöste Story der eigentlichen Filmreihe. Anders als beispielsweise von Actionfilmen wie „Mission Impossible“ hörte man von „MIB“ nichts mehr – bis jetzt. Denn angeblich soll die Geschichte rund um die Agenten nun in Serienform erscheinen.

Men in Black: Kommt mehr als 20 Jahre später die Serie?

Wer jetzt an „Men in Black: Die Serie“ denkt, der irrt sich. Die Trickserie, die von 1999 bis 2001 lief, soll nicht wiederbelebt werden. Im Gegenteil: Immer mehr beliebte Filmreihen werden von Streaming-Diensten in Form einer Serie zurückgebracht. Diesem Trend sollen laut aktuellen Gerüchten auch die MIB-Macher folgen.

Das will das Hollywood-Magazin Giant Freakin Robot erfahren haben. Die Quelle soll verlässlich sein, wird aber nicht näher genannt. Die Serie soll sich derzeit in der Entwicklung bei Sony befinden. Details dazu, wie die Handlung der Men in Black-Serie aussehen könnte, gibt es nicht. Ebenso wenig ist bekannt, wo das Spin-off letztlich zu sehen sein wird – das Magazin spricht von einer „TV-Serie“. Möglich ist aber dennoch, dass „Men in Black“ bei einem bekannten Streaming-Dienst landet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Darum ging es im Agenten-Film

Als Will Smith alias Agent Jay und Tommy Lee Jones als Agent Kay im Namen eines US-Geheimdiensts gegen das Böse auszogen, zählte man gerade erst das Jahr 1997. Die Agenten im schwarzen Anzug haben es mit Außerirdischen zu tun, von denen einige illegal auf der Erde leben. Sie sind getarnt und überwachen die Menschheit. Doch als eine extraterrestrische Riesenschabe droht, die Erde für immer zu zerstören, müssen Jay und Kay aktiv werden. Die Aliens müssen eliminiert werden – doch kann den Agenten dieses Unterfangen gelingen?

Man munkelt, dass es in der Serie vielmehr um die Geheimorganisation und deren Entstehung gehen kann. Möglich ist ebenso, dass man den Fokus auf die Zeit legt, bevor Jay und Kay zu Geheimagenten wurden. Oder aber, die Serienmacher erfinden neue Missionen, die die Geheimagenten angehen müssen.