Marvel: „Deadpool 3“ kommt – doch das ist nicht die größte Überraschung

Lange ließ man Fans im Dunkeln, doch jüngst wurde bekannt, wann die nächsten Marvel-Filme in Deutschland im Kino starten. Und damit nicht genug: War bislang wenig bis gar nichts über den Nachfolger von „Deadpool 2“ bekannt, meldet sich nun der Superheld persönlich zu Wort.

Deadpool 3: Jetzt gibt es Details zum Marvel-Film

Schon lange warten Fans darauf, dass Deadpool in das Marvel-Universum aufgenommen wird. Erstmals war der Superheld rund 13 Jahren in „X-Men Origins: Wolverine“ zu sehen, bevor man dem Söldner eigene Filme schenkte. Nun meldet sich Deadpool alias Ryan Reynolds selbst zu Wort und lässt gleich zwei Bomben platzen.

Zum einen witzelt der Schauspieler in einem Twitter-Video, wie schwierig es für Deadpool gewesen ist, in das Marvel Cinematic Universe Einzug zu halten. Ideen, wie das gelingen könnte, gab es keine – bis auf eine. Und damit enthüllt Reynolds eine der größten Wiedervereinigungen und eine Rückkehr, die fast einmalig ist. Und zwar werden in „Deadpool 3“ der Titelheld mit Wolverine wiedervereint – das erste Mal seit 2009. Über die Reunion spekulierten Fans schon lange, nun scheint sie in die Realität umgesetzt zu werden.

Damit wird die Rückkehr von Wolverine für Hugh Jackman der erste Auftritt seit 2017, als der Abschieds-Film „Logan – The Wolverine“ erschien.

Wann kommt „Deadpool 3“ ins Kino?

Das knapp anderthalbminütige Video endet mit dem Deadpool-Logo, das von Krallen zerfetzt wird. Deutlich spannender ist, dass es Hinweise auf das Startdatum von „Deadpool 3“ gibt. Und das liegt wohl auf dem 6. September 2024. Fans müssen sich somit noch gedulden. Allerdings handelt es sich bei dem Datum um ein besonderes Jahr, wie das Magazin Gizmodo berichtet. Da der erste Auftritt von Wolverine 1974 in der Ausgabe 181 von „The Incredible Hulk“ stattfand, feiert Wolverine 2024 dementsprechend 50. Geburtstag.

Der derzeit aktuellste Deadpool-Teil kam bereits 2018 ins Kino, Teil 1 2016. Wie auch bei den ersten beiden Teilen zeichnen Rhett Reese und Paul Wernick für das Drehbuch verantwortlich; Regie führt Shawn Levy („The Adam Project“).