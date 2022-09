Captain America, Avengers und Co.: Das sollen die deutschen Kinostarts sein

Im frühen Sommer dieses Jahres verkündeten die Macher der Marvel–Filme, dass es für die Superhelden der „Avengers“ eine Zukunft geben wird. Auf der Comic-Con in San Diego verriet man erste Details, wie einen Starttermin, für die Filme. Nun gibt es weitere Informationen, die auch für deutsche Fans relevant sind.

Neue Marvel-Filme in Deutschland: Das musst du wissen

Denn die Termine, die die Marvel Studios vor einigen Wochen veröffentlichten, galten nur für die USA. Nun lässt Disney auch deutsche Fans nicht länger zappeln und hat die Kinostarts der kommenden Marvel-Filme für Deutschland verkündet, berichtet die Webseite Filmstarts. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von den US-Kinostarts; die Hauptdifferenz liegt in den Tagen, an denen neue Filme ins Kino kommen. Ist das in den USA der Freitag, ist es hierzulande traditionell der Donnerstag. Nur Previews sind in Deutschland mehr oder weniger eine Sonderregelung, an denen neue Filme auch schon mittwochs gezeigt werden.

Aufgrund dieser Traditionen kann es sein, dass die neuen Marvel-Filme in deutschen Lichtspielhäusern eher zu sehen sein werden als in den USA. Laut den Informationen von Filmstarts belaufen sich die deutschen Termine auf folgende:

Blade: 1. November 2023

Captain America 4: New World Order: 1. Mai 2024

Thunderbolts: 24. Juli 2024

Fantastic 4: 6. November 2024

Avengers 5: The Kang Dynasty: 30. April 2025

Avengers 6: Secret Wars: 5. November 2025

Neben diesen sollen außerdem weitere Marvel-Titel in den kommenden drei Jahren erscheinen, die bislang jedoch keinen Titel besitzen. Zu nennen wäre hier etwa die Fortsetzung von „Deadpool“. Die kommenden Marvel-Filme ordnen sich größtenteils innerhalb des Marvel-Universums in die Phase 5 und Phase 6 ein.

Wartezeit überbrücken: Diese Superheldenfilme starten bald

Nähere Details zu den kommenden Marvel-Filmen sind derzeit noch rar gesät. Kein Wunder in Anbetracht des Veröffentlichungszeitraums. Allerdings kommen Fans noch vor „Blade“ auf ihre Kosten. Noch in diesem Jahr startet am 9. November „Black Panther 2: Wakanda Forever“. Im Frühjahr des kommenden Jahres geht es gleich am 15. Februar mit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ sowie am 3. Mai 2023 mit „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ weiter. Am 26. Juli 2023 erscheint außerdem noch „The Marvels“.