Disney+ im Oktober: Diese brutalen und beliebten Meisterwerke darfst du nicht verpassen

Neuer Monat, neue Inhalte. Auch bei Disney+ findet regelmäßig ein reger Austausch statt, sodass neue Serien und Filme kommen und alte gehen müssen. Der Streaming-Dienst hat sich über die Jahre zu einem ernsthaften Konkurrenten von Netflix, Amazon Prime und Co. entwickelt. Dass das Maushaus weit mehr kann als Mickey Mouse und Donald Duck, sollte jedem spätestens durch die wahre Flut an Marvel-Inhalten klar geworden sein. Der Oktober hält jetzt einige neue Highlights für dich und den gemütlichen – und gruseligen – Herbst bereit.

Highlights bei Disney+ im Oktober 2022

The Walking Dead

Vor 12 Jahren kam die erste Staffel von „The Walking Dead“ auf den Markt und schlug hohe Wellen. Zombies waren überall. Jetzt können Fans die finalen Episoden der Serie streamen. In Staffel 11 sieht man ein Alexandria, das wegen der Zerstörung und Manipulation nicht mehr so ist, wie es einmal war.

Ob die Bewohner Alexandrias schaffen, ihre Heimat zu retten und alle Bewohner zu versorgen?

Spider-Man: Far from Home

In „Spider-Man:Far from Home“ begibt sich Peter Parker (Tom Holland) alias Spider-Man auf Klassenfahrt nach Europa. An seiner Seite sind seine besten Freunde Ned (Jacob Balaton) und MJ (Zendaya), die ihm dabei helfen, sein Superhelden-Dasein für eine Weile zu vergessen. Doch Peters Plan geht nicht auf: Während des Trips mischen sich Nick Fury (Samuel L. Jackson) und seine Agenten ein, die mysteriöse Angriffe bemerkt haben. Spider-Man soll ihnen nun zu Hilfe kommen.

Schatten der Wahrheit

Stell dir vor, du bist glücklich verheiratet, lebst mit deinem Mann in einem Haus am See. Doch als neue Nachbarn einziehen, ändert sich alles. So ergeht es Claire (Michelle Pfeiffer) und ihrem Ehemann, Dr. Spencer (Harrison Ford). Claire bemerkt, dass ihre Nachbarin eines Tages verschwunden ist. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie umgebracht wurde. Doch nichts ist, wie es scheint und, und das Schicksal wendet sich gegen sie.

Rosalinde

Ende der 1990er turnte Leonardo DiCaprio noch als Romeo über die Leinwand. Jetzt versucht sich Disney mit „Rosalinde“ an einer Neuverfilmung. Es ist eine komödiantische Version von Shakespeares „Romeo und Julia“, die eine besondere Perspektive einnimmt. Die tragische Liebesgeschichte wird von Julias Cousine Rosalinde erzählt, denn: Sie ist ebenfalls in Romeo verliebt.

Alle Neustarts bei Disney+ im Oktober im Überblick

3. Oktober

The Walking Dead – Staffel 11

5. Oktober

Baymax Robowabohu in Serie – Staffel 3 (Katalog-Titel)

The Bear: King of the Kitchen (Katalog-Titel)

Unknown Waters with Jermey Wade (National Geographic/Katalog-Titel)

7. Oktober

Soul of a Nation Presents: X/onerated – The Murder of Malcom X and 55 Years to Justice (Star)

Lommbock (Star/Katalog-Titel)

10. Oktober

GRIMCUTTY

12. Oktober

American Horror Stories – Staffel 2

Big Shit – Staffel 2

Let the World See – Staffel 1 (Star)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (National Geographic/Katalog-Titel)

14. Oktober

Soul of a Nation Prsents: Screen Queens Rising (Star)

Rosalinde

Spider-Man: Far from Home (Star/Katalog-Titel)

19. Oktober

Damages: Im Netz der Macht – Staffel 1-5 (Star/Katalog-Titel)

Pepper Ann – Staffel 1-3 (Katalog-Titel)

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic/Katalog-Titel)

21. Oktober

Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 2

26. Oktober

The Good Doctor – Staffel 1-3 (Star/Katalog-Titel)

The Spectacular Spider-Man – Staffel 1 (Katalog-Titel)

28. Oktober

Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Star/Katalog-Titel)

Halloween-Special bei Disney+

Mit Serien wie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ oder Filmen wie „The Rocky Horror Picture Show“ oder „Edward mit den Scherenhänden“ hat Disney+ bereits Inhalte in petto, die zum Gruseln einladen. Passend zu Halloween Ende Oktober finden aber weitere Horrorfilme und Gruselklassiker ihren Weg zum Streaming-Dienst.

Zombies – Teil 1-3

Hocus Pocus

Frankenweenie

Muppets Haunted Mansion

Lego Star Wars Gruselgeschichten

Just Beyond

Baumhaus des Schreckens

Books of Blood

Das Omen

Schatten der Wahrheit

The Hills have Eyes: Hügel der blutigen Augen

The Hills have Eyes 2

What We Do in the Shadows

The Village – Das Dorf

Ready or not: Auf die Plätze, fertig, tot

American Horror Story – Staffel 1-10