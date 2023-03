Herber Verlust: Dieser Gaming-Hersteller wirft plötzlich das Handtuch

Mit seiner Gaming-Smartphone-Serie, Legion Phone, gehörte Lenovo zu den vier Herstellern, die echte Gaming-Smartphones auf den Markt brachten und nicht nur aus der Bezeichnung Profit schlugen. Nun haben nur noch drei Hersteller Gaming-Handys im Portfolio, denn wie Lenovo gegenüber Android Authority bestätigte, zieht sich das Unternehmen aus der Branche zurück.

Lenovo spielt nicht mehr mit

Laut einem Pressesprecher habe sich Lenovo im Zuge einer „umfassenderen Geschäftstransformation und Konsolidierung des Gaming-Portfolios“ von dem Legion-Smartphone abgewandt. Das Unternehmen sei bestrebt, den Gaming-Sektor über alle Formfaktoren hinweg voranzubringen und sich auf die Aspekte zu konzentrieren, die der globalen Gaming-Community den größten Mehrwert bringen.

Smartphones der Lenovo Legion Phone Duel-Serie kamen in Deutschland erstmals im Oktober 2020 auf den Markt. Sie zeichneten sich in erster Linie dadurch aus, dass Hard- und Software auf einen horizontalen Gebrauch ausgelegt waren. Charakteristisch war zudem die mittig angebrachte, herausfahrbare Frontkamera. Diese war in erster Linie für Live-Streaming während einer Gaming-Session ausgelegt. Mehr dazu in unserem Test des Lenovo Legion Phone Duel.

Was sind echte Gaming-Smartphones?

Ab sofort müssen sich Freunde von Gaming-Smartphones zwangsläufig zwischen einem Asus– einem Nubia– oder einem Xiaomi-Gerät entscheiden. Respektive zwischen der ROG Phone– der RedMagic- der Black Shark– oder der Poco GT-Serie. Die beiden letztgenannten gehören jeweils zu Xiaomi.

Geräte anderer Hersteller werden zwar gelegentlich ebenfalls als Gaming-Handys betitelt, werden dieser Bezeichnung in den meisten Fällen jedoch nicht gerecht. Denn ein Gaming-Handheld benötigt nicht nur Leistung, sondern zahlreiche weitere besondere Eigenschaften. Etwa spezielle Software mit besonderen Gaming-Features, einen USB-Steckplatz auf der Seite, eine gute Soundqualität, überdurchschnittlich viele Antennen und Mikrofone sowie spezielle Hardware-Elemente wie etwa Ultraschall-Schultertasten. Welche Qualitäten ein Gaming-Handy sonst noch bieten sollte, verrät unser Gaming-Handys-Ratgeber.