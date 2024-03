Die Briten hören offenbar nicht auf, Deutschland mit Anrufen zu terrorisieren. Zum dritten Mal in Folge sind britische Telefonnummern jene, die für die meisten Spam-Anrufe in Deutschland verantwortlich sind. Das zumindest ergibt eine Auswertung von clever-dialer.de. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt. Die Auswertung erfolgt monatlich und erfasst all jene Nummern, die von Nutzern der App gemeldet und/oder blockiert wurden.

Das sind die Top-10-Nervnummern

Im Februar wurden erneut zahlreiche Maschen am Telefon versucht, um an das Geld der Angerufenen zu gelangen. Natürlich ist die Dauerbelästigung eine konstante Zerreißprobe für die Nerven der Verbraucher, doch manche unter ihnen haben sich einen Spaß aus den

unseriösen Anrufen gemacht und die Gesprächspartner am Telefon mit ihren eigenen Mitteln

geschlagen. So berichtet ein Nutzer, er habe bei einem vermeintlichen Datenabgleich eine IBAN genannt, bei der die Zahlenkette der Bankverbindung nicht enden wollte. Als die Anruferin meinte, die IBAN könne nicht stimmen, sie sei zu lang, habe der Anrufer entgegnet: „Wenn Sie mich verarschen wollen, verasche ich Sie zurück“. Auf eine Methode, die Anrufer mittelfristig loszuwerden.

Auch im Februar wurde ein Zuwachs der gemeldeten Fake-Anrufe (plus 11,7 Prozent) und der gemeldeten Blockierungen (plus 15,9 Prozent) registriert. Das zeigt nach Angaben der Spam-App, dass Betroffene zunehmend sensibilisiert sind und auf Möglichkeiten wie Warnschutz-Apps zurückgreifen.

Auffällig ist wie erwähnt, dass erneut zwei britische Nummer zu den intensivsten Störern gehörten. +447543195257 und +447511901323 fielen hier entsprechend auf. Weitere vermeintliche Phishing–Versuche gab es von Nummern wie 0162-9529841 und 02237-6922894, bei denen es um Gewinnspiele ging. Weiter von clever-dialer genannte Spam-Telefonnummern der vergangenen Wochen sind 01577-2770482, 040-299961901, 01521-2825915, 0174-4366754, 0178-9263955 und 069-957996611

Die Top 10-Spam-Nummern im Februar 2024