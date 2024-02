Kostenfalle für alle! Vorsicht, wenn dich diese Nummer anruft

Der erste Monat des neuen Jahres war wild in Sachen Telefonterror. Nicht nur, dass die drei Spitzenplatzierungen erneut an den Sieger vom Vormonat gehen: Großbritannien. Erstmals sind in den Top 10 ausschließlich gemeldete Mobilfunknummern, deren Anrufgrund einheitlich als „Kostenfalle“ bezeichnet wird. Die Spam-Charts erstellt die Seite clever-dialer.de monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Keine Festnetznummern in den Top 10

Schon im November fielen die Nummern +447851397260, +447707527817 und +447565591602 unangenehm auf. Im Dezember wechselten die Briten dann die Nummern und gingen uns Deutschen auf die Nerven. Denn der Dezember setzte den Trend vom Vormonat fort und bescherte Verbrauchern hierzulande eine wahre Flut an Anrufen von britischen Spammern. Mehrmals täglich nervten Betrüger am Telefon mit vermeintlichen Lottogewinnen oder kostenpflichtigen Kündigungen (+447547393284). Auch die +447745823601 taucht immer wieder auf. Im Januar waren es dann die Nummern +447784550371, +447543157971 und erneut die +447547393284, die sich auf den Top 3 platzierten.

Im Januar lockten weitere falsche, verführerische Gewinnversprechen (015258438437), scheinbare Angebote für Zahnersatz- oder Krankenversicherungen (015213560964) und andere nervige Anrufe. So machte beispielsweise ein Spammer auf sich aufmerksam, indem er klassische Dach-Solaranlagen verkaufen wollte – auch an Mieter in Mehrfamilienhäusern. Im aktuellen Trend konnten die Experten zudem einen Zuwachs an Spam-Anrufen von 4,8 Prozent im Januar registrieren. Gleichzeitig stiegen die gemeldeten Blockierungen um ganze 26,6 Prozent. Die auffälligsten Nummern im Januar: 015258439631, 01632392810, 01744366754, 01629529625, 015213560964, 01629529841.