Kennst du ihn schon? Dieser Film ist nach nur 3 Wochen der erfolgreichste bei Netflix

2022 endete in der Filmbranche mit einigen heiß erwarteten Blockbustern: Nicht nur „Avatar: The Way of Water“ kam in die Kinos, sondern auch „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ startete kurz vor Weihnachten bei Netflix. Letzterer schürte bereits vorab große Erwartungen und wir fragten uns schon vor dem Startdatum: Wird dies der beste Film des Jahres?

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“ – so beliebt ist der Film

Daniel Craig kehrte nach seinem James Bond-Ruhestand in seine altbekannte Kriminalwelt zurück. Doch ganz anders, als man es vom ehemaligen 007-Agenten gewöhnt ist. Stattdessen brillierte er bereits zum ersten Mal als Benoit Blanc in „Knives Out: Mord ist Familiensache“ als klassischer Detektiv. Im zweiten Teil „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ ermittelt er in einem neuen Fall, der ebenso Anklang findet wie bereits Teil 1.

Nicht nur die IMDb Filmdatenbank zählt „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ zu den 25 besten Filmen 2022, obwohl er erst knapp zwei Wochen vor Jahresende startete. Auch die Zahlen, die von Netflix kommen, sprechen eine eindeutige Sprache.

Der Detektivfilm konnte in den ersten rund drei Wochen fast 254 Millionen geschaute Stunden zählen – mit Luft nach oben. Allein zwischen dem 23. und 25. Dezember kam der Film auf 82 Millionen Sehstunden. Laut Angaben von Netflix ist er in 87 Ländern weltweit auf Platz 1 der beliebtesten Filme, darunter auch in Deutschland. Damit avanciert „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ zu einem der erfolgreichsten wie beliebtesten Filme bei Netflix, wie das Branchenmagazin Variety berichtet.

Beliebter sind im Bereich der englischsprachigen Filme derzeit nur „Red Notice“ (Platz 1 mit 364 Millionen Sehstunden) und „Don’t Look Up“ (Platz 2, 359 Millionen Sehstunden).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Darum geht es im Detektivfilm

In „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ wird ein neuer, in sich geschlossener Fall thematisiert, der keine Verbindung zu „Knives Out“ hat. In seinem neuen Fall hat Blanc es somit mit einer Gruppe von Freunden zu tun, die ihre Zeit gemeinsam auf einer Privat-Insel in Griechenland verbringen. Doch das hat keinen guten Ausgang – zumindest nicht für den ein oder anderen Gast.

Detektiv Blanc kommt ins Spiel und ermittelt in feinster Detektiv- und Whodunnit-Manier noch so kleine Streitigkeiten zwischen den Freunden. Denn das veranstaltete Krimi-Dinner birgt viele Scheinheiligkeiten und Geheimnisse. Es wird ermittelt, bis das Mörder-Spiel zu Ende gespielt ist – und ganz nebenbei erfährst du auch noch pikante Details zum Privatleben von Benoit Blanc.