Kampf ums Kabelnetz: Vodafone verliert die Pole-Position

Bis dato konnte O2 nur Anschlüsse mit maximal 300 Mbit/s im Kabelnetz vermarkten. Dabei leistet das Kabel, ist das Netz ausreichend dimensioniert ausgebaut, weitaus mehr als das. Anschlüsse mit einem Gigabit im Downstream sind kein Problem. Nur beim Upstream liegt der Kabelanschluss noch immer weit hinter der echten Glasfaserleitung bis in die Wohnung.

Nun also verliert Vodafone auch das bisherige Gigabit-Monopol. Und das direkt krachend. Denn O2 startet mit einem Tarif, gegen den sogar das aktuelle Vodafone-Angebot zurückstecken muss – zumindest, wenn es um die monatlichen Kosten geht. Denn im ersten Vertragsjahr berechnet O2 seinen Kunden nur 29,99 Euro monatlich für 1.000 Mbit/s im Downstream. Und auch der dann geltende Listenpreis beträgt nur 39,99 Euro monatlich. Das sind die Kosten, die bei Vodafone im Rahmen der noch bis zum 9. Mai geltenden Aktion regulär anfallen. Hinzu kommt: Die Bereitstellung des Anschlusses ist kostenlos.

O2: Gigabit ohne Laufzeitvertrag möglich

O2 bietet den Gigabit-Anschluss auf Wunsch sogar ohne Laufzeitvertrag und monatlich kündbar an. Dann allerdings kostet die Bereitstellung einmalig 69,99 Euro, die monatlichen Kosten liegen bei 39,99 Euro. Dennoch ein klarer Pluspunkt gegenüber Netzeigentümer Vodafone: Hier beträgt die kürzeste Vertragslaufzeit ein Jahr – und das auch nur für einen Tarif mit 50 Mbit/s.

Doch die Unterschiede zwischen Vodafone und O2 liegen im Detail. So musst du bei O2 einen passenden Router kaufen oder kannst eine FritzBox 6660 Cable für 4,99 Euro monatlich buchen. O2 bietet diesen Router derzeit für zwei Jahre kostenlos an, wenn du den Tarif online bestellst. Danach kostet er ebenfalls 4,99 Euro monatlich. Den Hausrouter Vodafone Station gibt es dauerhaft kostenlos. Vodafone schaltet einen Anschluss auf Wunsch auch schon parallel zu einem bestehenden DSL-Anschluss – ohne dass du den Kabelanschluss bezahlen musst.

Beide Anbieter inkludieren in die Grundkosten übrigens eine Flatrate für Gespräche ins deutsche Festnetz. Bei O2 ist jedoch nur eine Telefonnummer für den eigenen Anschluss inklusive, mehrere Rufnummern kosten 2,99 Euro extra.

Highspeed-Tarife im Vodafone-Kabel

Stand: 03.05.2022 o2 my Home XL Vodafone Red Internet & Phone Cable 250 Vodafone Red Internet & Phone Cable 500 o2 my Home XXL Vodafone CableMax 1000 Datenrate (bis zu) 250 Mbit/s 250 Mbit/s 500 Mbit/s 1000 MBit/s 1000 MBit/s Upload (bis zu) 25 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 44,99 Euro 39,99 Euro 44,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro (nur bei Buchung bis 9. Mai) Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit 19,99 Euro / Monat für 6 Monate

FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) 19,99 Euro / Monat für 6 Monate

FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) 10 Euro/Monat im ersten Jahr bei 24 Monaten Laufzeit FritzBox 6660 Cable für zwei Jahre inklusive (nur online) Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt Vodafone Gigakombi Vodafone Gigakombi 10 Euro Rabatt Vodafone Gigakombi Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 100 Euro Bestchoice 100 Euro Bestchoice 5 Euro Rabatt 100 Euro Bestchoice Festnetz-Flat inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive Laufzeit 1 oder 24 Monate 24 Monate 24 Monate 1 oder 24 Monate 24 Monate Einmalkosten 34,99 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro Kosten für Neukunden nach 24 Monaten (ohne Young oder Rabatte & Modem) 994,75 Euro 821,94 Euro 911,94 Euro 839,76 Euro 959,76 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Stellt man die anfallenden monatlichen und einmaligen Kosten gegenüber, so sieht man schnell, dass O2 bei den Grundkosten auf zwei Jahre gesehen erheblich günstiger ist als Netzbetreiber Vodafone. Allerdings liegt es am Ende wie immer am Einzelfall, ob das für dich im Speziellen auch zutrifft. Denn wenn du dir einen Router bei O2 mieten oder kaufen musst oder du eine zweite Telefonnummer brauchst, steigen die Kosten schnell an. Umgekehrt kann eine Kombination mit einem bestehenden Handytarif bei Vodafone oder O2 für kräftige Rabatte sorgen.

Interessant auch: Bei den „kleineren“ Tarifen mit nur 250 Mbit/s im Downstream ist Vodafone günstiger als O2. Im Fall von O2 ist der 250-Mbit/s-Tarif aktuell sogar teurer als der Gigabit-Aktionstarif aus dem eigenen Hause.

In einer Kaufberatung zeigen wir dir, welche Alternativen es im Vodafone-Kabelnetz neben O2 gibt und wie die Tarife sich bei geringeren Geschwindigkeiten verhalten.