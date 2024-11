Besser als Klo-Lektüre: Wird "Kacken an der Havel" der neue Netflix-Hit?

Der bekannte Streamingdienst verspricht viel: Comedy, Chaos und eine große Portion Lebensträume, die ordentlich auf den Kopf gestellt werden. Weiter heißt es, die neue Serie mit dem auf den ersten Blick außergewöhnlichen Titel „Kacken an der Havel“ gewähre einen schrägen Blick auf das Leben in der Provinz – zwischen großen Ambitionen und kleinen Katastrophen. In der absurden, aber auch herzlichen Show treffen wir auf liebenswerte Außenseiter, sprechende Tiere und jede Menge urkomische Momente. Es ist ein wilder Mix aus Humor, Herz und skurrilen Wendungen. Wahrscheinlich sorgt sie für manchen Lacher und regt vielleicht gleichzeitig ein wenig zum Nachdenken an.

Ente gut, alles gut? Diese Geschichte erzählt die Serie:

Toni (Anton Schneider, besser bekannt als Fatoni) hatte alles geplant. Aus dem kleinen Dorf Kacken an der Havel flüchten, groß herauskommen und als Rapper durchstarten. Doch nach 18 Jahren in Berlin steht er als Pizzabäcker da, und nicht als Superstar. Doch als seine Mutter bei dem skurrilen Rettungsversuch einer Ente stirbt, muss Toni zurück in das Dörfchen Kacken, das er so verzweifelt hinter sich gelassen hatte.

Kaum angekommen, wartet jedoch die Chance seines Lebens auf ihn. Die ist aber so verrückt wie die Dorfgemeinschaft selbst. Eine sprechende Ente namens Tupac, ein selbstbewusster Stiefvater und sein 13-jähriger Sohn Charly, von dem er nie wusste, machen ihm das Leben nicht gerade einfacher.

Hauptdarsteller der Netflix-Serie „Kacken an der Havel“

Die Talente hinter „Kacken an der Havel“:

Warner Bros International Television Production produziert diese Serie zusammen mit Executive Producern Bernd von Fehrn und Kristina Löbbert. Richard Lamprecht ist der ausführende Produzent und die Regie führen Alex Schaad und Jano Ben Chaabane. Das Drehbuch wurde von den Brüdern Dimitrij und Alex Schaad geschrieben. Weitere Drehbuchautoren wirken mit und unterstützen die Brüder mit Drehbüchern für einzelne Folgen oder mehr.

Bei den Schauspielern wurde ebenfalls eine formidable Wahl getroffen, Anton (Fatoni) Schneider übernimmt die Hauptrolle Toni. Dimitrij Schaad spielt die Rolle des jüngeren Stiefvaters Johnny Carrera. Jella Haase ist ebenfalls von der Partie, sie spielte in beiden Teilen von „Fack ju Göhte“ mit, und verleiht ihre Stimme der Ente Tupac. Weitere Schauspieler, auf die du dich in dieser Serie freuen kannst, sind unter anderem Sky Arndt sowie Jana und Sophia Münster, die durch die Filme „Hanni & Nanni“ bekannt wurden.

Dimitrij Schaad über seine Serie:

Auf seinem Instagram-Account postete Schaad jüngst übrigens einen Beitrag über die Serie. Er erzählt, dass die Idee zu der Serie sich zu formen begann, als er mit seinem Bruder Alexei, der für die neue Serie auch das Drehbuch mitschrieb, in Lappland war. Alles begann damit, dass sie von einem alten betrunkenen Schweden in einem Traktor abgeschleppt werden mussten. Dimitrij schreibt allerdings, dass dies eine längere Geschichte ist, weshalb er nicht weiter ausholt. Er sieht die Serie als sein Baby und gab ihr daher auch den „arthousigen Nischentitel“, wie er sagt. Glücklich zeigt er sich dahingehend, dass Netflix sich in ihre, laut ihm, „beknacke quirky Comedy“ verliebt hat.

Wenn also so viel Liebe und Herzblut in eine Serie fließen, muss es lohnenswert sein, abzuwarten und zu binge-watchen. Wann genau „Kacken an der Havel“ bei Netflix starten wird, ist aber noch unklar.