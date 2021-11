Jurassic World Evolution 2 - Die Dinosaurier kehren zurück

Jurassic World Evolution 2 erlaubt dir, in eine vollkommen andere Welt einzutauchen. Im zweiten Teil des Spiels kannst du ganz neue Orte entdecken und erkunden. So stehen dir beispielsweise erstmals Wüsten und anderes Terrain für deinen Park zur Verfügung. Das Spiel bietet eine neue Story-Campagne, eine Vielzahl neuer Features, neue Orte und natürlich am wichtigsten: Neue und verbesserte Dinosaurier. Die Events der neuen Story schließen genau da an, wo der letzte Kinofilm aufgehört hat. Dinosaurier entkommen und erobern die Erde für sich zurück.

Kontrolliere das Chaos

Es liegt an dir, die wilden Dinosaurier zu kontrollieren, konservieren und einzufangen, sollten sie Probleme anrichten. Baue in Jurassic World Evolution 2 deinen eigenen Park, um die Dinos sicher und artgerecht zu halten. Selbstverständlich ist es nicht nur deine Aufgabe, den Park zu bauen. Des Weiteren musst du ihn verwalten, instandhalten und mit Dinos füllen. Neben dem Story-Modus gibt es noch andere interessante Spielmodi. Du kannst deine Kreativität im Sandbox-Modus ausleben, oder dich selbst im Challenge-Modus auf die Probe stellen. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.

Ein ganz neues Feature von Jurassic World Evolution 2 ist der “Chaos Theorie” Modus. Hier kannst du Schlüsselmomente aus deinen Lieblingsfilmen nicht nur erleben, sondern verändern. Mithilfe von “What if”-Szenarien kannst du verschiedenste Ergebnisse erreichen und dich ganz immersiv in die Filme hineinversetzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ebenso kannst du testen, wie du selbst auf verschiedenste Notfälle reagieren würdest. Würden die Desaster der Filme auch passieren, wenn du die Kontrolle hast? All das und vieles mehr kannst du in dem neuen Spiel herausfinden.

Realistischer als je zuvor

Jurassic World Evolution 2 bringt mehr als 75 verschiedene Dino-Spezies auf deinen Bildschirm. Neben Verbesserungen der Grafik wurde an den Dinos auch sonst noch einiges geändert. Sie verfügen somit beispielsweise über ganz neue Interaktions-Systeme. Bereits im ersten Teil konnten deine Dinos untereinander interagieren, doch jetzt wird das Ganze noch mal realistischer.

Mit diesen brandneuen Verhalten werden deine Dinos wohl noch etwas realistischer zum Leben erweckt. Schaue ihnen zum Beispiel dabei zu, wie sie um Dominanz kämpfen und die Welt um sich herum mit fast menschlicher Intelligenz erkunden.

Jurassic World Evolution 2

Das Spiel kommt offiziell am 9. November auf den Markt. Es wird für den PC, die PlayStation und die Xbox verfügbar sein. Bereits jetzt kannst du dir das Spiel vorbestellen, oder es über Steam auf deine Wunschliste setzen. Ist das Spiel einmal auf deiner Wunschliste, so erhältst du stets Benachrichtigungen zu eventuellen Sales und Sonderaktionen.