Prime Gaming - Diese Spiele und Vorteile gibt es im November

Prime Gaming ist der Game Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt.

Game Highlight: Dragon Age Inquisition

Bei “Dragon Age: Inquisition” handelt es sich um ein Fantasy RPG, welches insgesamt über 130 Game of the Year Awards gewonnen hat. Im Spiel tauchst du in die Rolle des Inquisitors ein. Es ist deine Aufgabe, eine Truppe aus Champions zusammenzustellen. Mit dieser Truppe trittst du dann den Kampf gegen eine dämonische Invasion an. Du erhältst Dragon Age: Inquisition durch Prime Gaming auf Origin kostenlos.

Game Highlight: Control Ultimate Edition

Der Kampf um Kontrolle hat begonnen und nur du kannst ihn beenden. In “Control: Ultimate Edition” hat eine böse Präsenz das Federale Büro der Kontrolle angegriffen und nur du kannst sie aufhalten. Mach die Welt zu deiner Waffe und bekämpfe den ominösen Feind.

In Control: Ultimate Edition trittst du den Kampf um Kontrolle an.

Control: Ultimate Edition erhältst du über GOG.com noch bis zum Ende des Monats kostenlos.

Game Highlight: Rise of the Tomb Raider

“Rise of the Tomb Raider” ist ein Klassiker, von dem wohl jeder schon einmal gehört hat. Tauche in die Rolle von Lara Croft ein und entdecke die Geheimnisse einer verschollenen Stadt. Weiche dabei tödlichen Fallen aus, entdecke antike Artefakte und verteidige dich gegen Konkurrenten. Du erhältst die Vollversion des Spiels und exklusiven Bonus-Content über den Epic Games Store.

In-Game Boni und Vorteile bei Prime Gaming

Wie jeden Monat gibt es auch diesen Monat wieder eine Menge In-Game Boni bei Prime Gaming. Diese sind besonders interessant für Gamer, welche gerne online zocken.

Zu den Boni diesen Monat zählen ein Emote und eine Kapsel für League of Legends, Rabatt auf ein Pferd in Red Dead Online und ein Bundle für deinen Fall Guys Charakter. Auch für andere Spiele wie GTA V und Warframe gibt es diesen Monat spannende Boni. Schau dich also ruhig bei Prime Gaming um. Vielleicht findest du ja spannende Boni für dein aktuelles Lieblingsspiel.