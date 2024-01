Jetzt kostenlos! „Game of Thrones“-Prequel erstmals im Free-TV & Stream

Mitte 2022 strahlte HBO erstmals „House of the Dragon“, eine Prequelserie zum weltbekannten Fantasyepos „Game of Thrones“ aus. Im Gegensatz zu zahlreichen weiteren Prequels und Sequels gelang es dem Spin-off zu überzeugen, was sich auch in einer hervorragenden IMDb-Wertung von 8,5 von 10 Sternen widerspiegelt. Wer in den Genuss des bildgewaltigen Spektakels kommen wollte, musste die erste Staffel bisher jedoch erwerben. Oder aber im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements auf Sky oder WOW streamen. Doch nun ist „House of the Dragon“ auch kostenlos verfügbar – und zwar sowohl im Free-TV als auch als Stream.

House of the Dragon – Hier gibt’s den Fantasyhit gratis

Wer „House of the Dragon“ im linearen Fernsehen anschauen möchte, muss sich nur noch wenige Tage gedulden. Denn die ersten beiden Folgen werden bereits am Montag, dem 8. Januar 2024, auf ProSieben ausgestrahlt – um 20:15 Uhr. Anschließend werden bis zum 5. Februar wöchentlich am gleichen Wochentag und ebenfalls zur Primetime jeweils zwei weitere Folgen ausgespielt. Doch es geht auch anders.

Wer nicht so lange warten möchte oder die Uhrzeit gerne selbst bestimmt, der kann die Folgen bereits eine Woche vorher auf Joyn anschauen. Zwar mit Werbung, jedoch völlig gratis. Alles, was du dafür benötigst, ist ein kostenloses Joyn-Konto. Die Angabe von Zahlungsinformationen ist dabei nicht erforderlich.

Worum geht’s im Prequel?

Das Prequel ist etwa 200 Jahre vor der Handlung von „Game of Thrones“ angesiedelt und erzählt die Geschichte des sagenumwobenen Herrscherhauses Targaryen. In die Hauptrollen schlüpfen dabei unter anderem Paddy Considine (Peaky Blinders), Matt Smith (Doctor Who) und Olivia Cooke (Ready Player One).

Der Zeitpunkt des Free-TV-Starts scheint nicht willkürlich gewählt worden zu sein. So soll bereits im Sommer 2024 die zweite Staffel von „House of the Dragon“ über die Bildschirme flackern. Hierzulande zunächst jedoch abermals als kostenpflichtiger Stream.