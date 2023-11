Jetzt gratis im Stream: Amazon schnappt sich geheime Sci-Fi-Perle

Obgleich die heutige Filmszene von Blockbustern mit gewaltigen Bildeffekten dominiert wird, benötigt ein Film keine Unsummen, um eine gute Geschichte zu erzählen. Adam B. Stein („Final Destination 6“, „Kim Possible“) und sein Debütkollege Zach Lipovsky („Dead Rising“, „Afflicted“) gelang es, einen Sci-Fi-Thriller zu schaffen, der Kritiker und Publikum zu überzeugen wusste. Noch heute hält der Titel auf der Videoplattform „Rotten Tomatoes“ eine Wertung von 88 Prozent mit einem starken Zuschauerurteil von 86 Prozent. Jetzt hat sich Amazon die geheime Sci-Fi-Perle geschnappt.

„Freaks – Sie sehen aus wie wir“ gratis im Stream bei Freevee

Ab sofort kannst du „Freaks – Sie sehen aus wie wir“ bei Amazons Gratis-Streaming-Dienst Amazon Freevee ansehen. Bei Frevee handelt es sich um Amazons werbeunterstützte Streaming-Plattform. Dadurch kommen auch Nicht-Prime-Abonnenten in den Geschmack des mitreißenden Thrillers. Was „Freaks – Sie sehen aus wie wir“ zu einem Geheimtipp für Sci-Fi-Thriller werden lässt, ist die unvorhersehbare Handlung. Immer wieder wurde der Titel für seine äußerst undurchsichtige und ausgefallene Handlung gelobt, die den Zuschauer bis zuletzt in Atem darüber hält, was tatsächlich geschieht. Dabei liegen dem Film auch gesellschaftliche Anspielungen zugrunde, die aus der heutigen Zeit nicht wegzudenken sind. Allen voran das moralische Dilemma um Fremdenfeindlichkeit sowie die Frage, inwieweit Menschen der Regierung und ihren Anweisungen Folge leisten sollten.

Denn in der Welt von „Freaks“ jagt die Regierung alle, die nicht der Norm entsprechen. Die Angst vor den Anderen ist groß, hat sich tief in der Gesellschaft verankert. Die siebenjährige Chloe (Lexy Kolker) lebt mit ihrem Vater (Emile Hirsch) in einem Haus, das dieser wie eine Festung gesichert hat. Immer wieder warnt ihr Vater sie eindringlich davor, wie gefährlich die Welt außerhalb des Hauses sei und lässt das junge Mädchen allein zurück, während er sich nach draußen wagt. Wann immer ihr Vater das Haus für notwendige Besorgungen verlassen muss, nimmt er dabei eine Schusswaffe mit sich. Immer wieder fragt sich Chloe, was in der Welt dort draußen ist, bis ihr eines Tages die Flucht gelingt. Doch damit setzt sie eine Reihe von Ereignissen in Gang, die nicht mehr aufzuhalten sind. Bald schon stellt sich die Frage, wer die wahren „Freaks“ dieser Welt sind.

Möchtest du dir einen ersten Einblick in „Freaks – Sie sehen aus wie wir“ erhalten, haben wir hier den passenden Trailer für dich:

