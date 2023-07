iPhone 15 verliert eine beliebte Funktion, doch den Ersatz wirst du lieben

Es gibt nur wenige Dinge, die sich äußerlich bei Apples Smartphone seit der ersten Version nicht verändert haben. Dazu gehört der kleine Schalter an der Seite, mit dem du dein Handy stummschalten kannst. Diese Wippe soll bekanntlich beim iPhone 15 verschwinden und einer neuen Taste weichen. Bislang gab es aber nur Vermutungen dazu, was Apple dir mit diesem „Action Button“ in Zukunft erlaubt. Die Kollegen von MacRumors haben nun in den Tiefen der Vorschau auf iOS 17 handfeste Hinweise auf die Neuheiten gefunden. Hier verrät das Unternehmen neun Dinge, mit der du die Taste programmieren darfst.

iPhone 15 Pro mit Action Button: Diese Optionen gibt dir Apple

Schon mit der Apple Watch Ultra hatte das Unternehmen aus Kalifornien einen Action-Button vorgestellt. Die neue Taste an der Seite der Smartwatch erlaubt dir Zugriff auf diverse vordefinierte Funktionen. Bereits seit einigen Monaten gibt es Berichte, dass Apple ähnliche Pläne für das iPhone 15 Pro hat.

Die neue Taste soll hier in Zukunft am Platz der bislang bekannten Wippe zur Stummschaltung zu finden sein. Du musst auf diese Möglichkeit aber auch beim iPhone 15 nicht verzichten. So soll eine der neun Optionen für den Action-Button weiterhin dein Smartphone auf lautlos schalten können. Für all diejenigen, die ihr Handy aber dauerhaft stummgeschaltet haben, öffnet die Taste jedoch neue Möglichkeiten.

So soll die Seite des iPhone 15 Pro mit dem neuen Action Button angeblich aussehen

So kannst du laut den nun entdeckten Zeichenketten im Code von iOS 17 auch die Kamera oder Taschenlampe des iPhone 15 mit einem Druck aktivieren können. Zu den weiteren Optionen, die du möglicherweise nach der Vorstellung des nächsten Apple-Smartphones auswählen kannst, gehört auch ein Schnellzugriff auf die Bedienungshilfen oder die integrierte Lupenfunktion.

Wenn du dein Smartphone häufig als Diktiergerät nutzt, darfst du dich ebenfalls aufs iPhone 15 Pro freuen. Mit dem Action-Button reicht auf Wunsch ein Druck auf die neue Taste, um ein Sprachmemo aufzeichnen zu können. Im Urlaub könnte auch der Schnellzugriff auf den integrierten Übersetzer hilfreich sein. Es soll darüber hinaus aber auch möglich sein, dass du einen Fokus-Mode per Tastendruck aktivieren kannst.

Wer es noch flexibler will, soll laut dem Bericht auch einen Kurzbefehl auswählen können. Damit kannst du nicht nur diverse Features deines Smartphones automatisieren, sondern auch beliebige Apps öffnen. Dieselbe Option bietet man ebenfalls bei der Apple Watch Ultra. Mit dem Action-Button im iPhone 15 Pro erhältst du damit direkten Zugriff auf deine wichtigste App.