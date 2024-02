Apple versorgt im Vergleich zu vielen anderen Herstellern seine Smartphones länger mit Updates. Dennoch gibt es doch immer wieder ein Zittern vor der Ankündigung der nächsten großen iOS-Version. Die alljährliche Frage: Bekommt dein iPhone noch das Update oder musst du dich mit Sicherheitsupdates anstelle neuer Features zufriedengeben? Die Kollegen von MacRumors haben einen ersten Hinweis auf die mit iOS 18 kompatiblen Modelle gefunden. Diese macht derzeit Hoffnung.

iOS 18: Bislang gute Nachrichten für alte iPhones

Die Informationen kommen von einem nicht genauer genannten Nutzer auf Twitter (jetzt X) mit einem nicht-öffentlichen Account. Dieser Account hat laut MacRumors in der Vergangenheit bereits häufiger korrekte Informationen zu kommenden iOS-Versionen genannt. Laut des mittlerweile gelöschten Beitrags sollen in diesem Jahr alle iPhones, die mit iOS 17 kompatibel sind, auch das Update auf iOS 18 erhalten.

Das bedeutet konkret, dass das iPhone SE (2. und 3. Generation) und die Apple-Smartphones ab dem iPhone XR voraussichtlich wieder im September die nächste iOS-Version installieren dürfen. Hält sich Apple erneut an die Beispiele der vergangenen Jahre, wird iOS 18 zum ersten Mal im Rahmen der WWDC Anfang Juni der Öffentlichkeit vorgeführt. Erst dann werden wir offizielle und finale Informationen zu den kompatiblen iPhone-Modellen erhalten.

Gleiches gilt für die neuen Features in iOS 18. In den vergangenen Tagen machten diverse Gerüchte die Runde, laut denen es Änderungen am Design des Betriebssystems geben wird. Wie groß diese Anpassungen wirklich sein werden, ist aber unbekannt. Der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman sagte in seinem Newsletter, dass iOS einige Designmerkmale von visionOS übernehmen könnte. Ein vollständig neues Design mit der Optik von visionOS erwartet er jedoch nicht.

Diese iPads sollen iPadOS 18 erhalten

Neben den mit iOS 18 kompatiblen Smartphones nannte der oben genannte Nutzer auch Details zu iPadOS 18. Bei den Tablets soll es den Informationen zufolge jedoch Einschnitte geben. Die Unterstützung von iPads mit dem A10X-Chip oder älter soll demnach entfallen.

Dies betrifft laut dem Bericht die erste Generation des iPad Pro im 10,5-Zoll-Format sowie das iPad Pro 12,9 (2. Generation) aus dem Jahr 2017. Das mit einem A10 Fusion ausgestattete iPad der 6. und 7. Generation steht laut dem Bericht ebenfalls vor dem Update-Aus. Zur Zukunft des Apple TV 4K, der ebenfalls mit dem A10X ausgestattet ist, gibt es bislang keine Informationen.

Demnach würden folgende Tablets das Update auf iPadOS 18 erhalten:

iPad: Modelljahr 2020 und neuer

iPad mini: 2019 und neuer

iPad Air: 2019 und neuer

iPad Pro: 2018 und neuer

iPadOS 18 wird voraussichtlich zeitgleich zu iOS 18 im Juni angekündigt. Die finale Version erscheint vermutlich erneut im September.