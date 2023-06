iOS 17: So installierst du die Beta-Version auf deinem iPhone

In den vergangenen Jahren war es so, dass nur Entwickler offiziellen Zugriff auf die ersten Beta-Versionen von iOS, iPadOS, macOS etc. hatten. Wer die ersten Testversionen unmittelbar nach der WWDC-Keynote im Juni installieren wollte, musste Apple dafür 99 Euro im Jahr hinblättern. Erst rund einen Monat später, sobald die Software etwas ausgereifter war, startete die Public Beta. Für diesen öffentlichen Test konnte und kann sich jeder iPhone-Nutzer mit einer Apple ID registrieren. In diesem Jahr hat das Unternehmen aus Kalifornien den Prozess für iOS 17 und Co. jedoch in mehrfacher Hinsicht geändert.

Passend zum Thema:

iOS 17 und mehr: Apple ändert das Beta-Programm

Die erste Änderung am Beta-Programm fand bereits im Laufe der iOS-16-Updates statt. So entfällt mit iOS 17 ebenfalls der manuelle Download eines Profils von Apples Website, den du bislang auf dem gewünschten Gerät installieren musstest. Stattdessen meldest du dich nur noch mit deiner Apple ID im iPhone an. Mehr dazu weiter unten.

Ebenfalls neu ist in diesem Jahr jedoch auch eine Änderung, die einschränkte, wer an der bislang kostenpflichtigen Entwickler-Beta teilnehmen darf. Waren es bislang eben nur zahlende Programmierer, hat Apple die Bezahlschranke nun aufgehoben. Der Beta-Test ist damit ab sofort vollständig kostenlos. Wenn du also nicht auf den Start des öffentlichen Tests warten willst, kannst du dein iPhone schon heute auf iOS 17 aktualisieren. Doch nicht so schnell, denn es gibt viele Gründe, warum du dies nicht tun solltest.

Seit iOS 16.5 ist die Auswahl der zu installierenden Beta einfacher

Beta installieren oder besser noch abwarten?

Wie schon oben erwähnt, handelt es sich bei den Betas um Testversionen kommender Betriebssysteme. Das bedeutet, dass Probleme oder Datenverlust auftreten können. Du solltest dir also gut überlegen, ob du die Betas auf deinem primären iPhone oder Mac installieren willst. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nutzt du also beispielsweise ein altes iPhone und außerdem nicht deine primäre Apple ID. In dieser sind wichtige Dateien in iCloud gespeichert. Auch diese Daten könnten unter Umständen in Gefahr sein. Vor der Installation von iOS 17 solltest du immer ein aktuelles Backup anlegen.

Des Weiteren kann es vorkommen, dass einige Apps nicht mit iOS 17 kompatibel sind. Dies kann sich etwa dadurch äußern, dass diese nach der Installation der Beta einfach nicht mehr starten. Speziell bei Banking- oder TAN-Apps kann es vorkommen, dass diese nicht länger funktionieren. Diese zeigen möglicherweise inkorrekte Meldungen über einen Jailbreak an. Dies variiert jedoch von Bank zu Bank.

Einige Entwickler passen ihre Anwendungen schnell an. In manchen Fällen gibt es gar Beta-Tests der Banken, an denen du teilnehmen kannst. Im schlimmsten Fall musst du jedoch bis zur öffentlichen Vorstellung der neuen Betriebssysteme im Herbst oder auf ein Update der entsprechenden Apps warten.

Hierbei solltest du den Entwicklern während Apples Beta-Phase von iOS 17 keine Vorwürfe machen. Es handelt sich bei den neuen Betriebssystemen um Testversionen, mit denen sich auch die Programmierer zunächst auseinandersetzen müssen. Erst danach können sie etwaige Anpassungen vornehmen. Insbesondere öffentliche Beschwerden im App Store sind also fehl am Platz.

Hast du einen Fehler in der Beta gefunden, kannst du diesen über den mitgelieferten Feedback-Assistenten bei Apple melden. Nach dem Absenden eines Berichts kann der iPhone-Hersteller das Problem analysieren und hat so außerdem die Möglichkeit, weitere Rückfragen zu stellen.

iOS 17 und mehr: So installierst du die Betas

Vor der Installation der Entwickler-Beta musst du dich mit deiner Apple ID auf developer.apple.com registrieren. Bei der ersten Anmeldung musst du den Bedingungen des Programms zustimmen. All dies ist wohlgemerkt kostenlos. Für den Test solltest du, wie oben erwähnt, eine neue Apple ID anlegen. Derselbe Prozess gilt auch für iPadOS 17 und macOS Sonoma.

Für die Installation der Beta musst du dich kostenlos bei Apples Entwicklerprogramm registrieren

Hast du diese Schritte abgeschlossen kannst du nach dem neuen Update in den Einstellungen deines iPhones suchen. Den entsprechenden Menüpunkt findest du unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate > Beta-Updates. Zur Auswahl steht hier dann die „iOS 17 Developer Beta“ (siehe Bild oben). Sollte dieser Menüpunkt nicht angezeigt werden, musst du gegebenenfalls mehrfach den Softwareupdate-Eintrag öffnen. In einigen Fällen hilft es auch temporär die automatischen Updates zu deaktivieren und das Menü erneut zu öffnen.

Willst du watchOS 10 auf deiner Apple Watch ausprobieren, musst du hingegen ein äußerst wichtiges Detail beachten. Während du ein iPhone mit etwas Aufwand problemlos wieder von iOS 17 auf iOS 16 bringen kannst, ist dies bei der Smartwatch nicht der Fall. Wenn du einen Fehler in der watchOS-Beta findest, der dir die Nutzung der Watch unmöglich macht, kannst du kein Downgrade durchführen. Du kannst immer nur neuere Versionen installieren. Du musst den Apple Store besuchen und dort um Hilfe beim Downgrade bitten.