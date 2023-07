iOS 17: Sprachassistent bekommt genderneutrale Stimme

Schon seit einiger Zeit bietet Apple beispielsweise für seine amerikanischen Stimmen fünf verschiedene Varianten an. Neben eindeutig männlicher und weiblicher Siri-Stimmen stellt das Unternehmen auch Versionen parat, die eine genaue Geschlechtszuordnung nicht erlauben. Diese Erweiterung folgt nun für die deutsche Sprache des digitalen Assistenten in iOS 17.

iOS 17: Siri auch in Deutschland mit geschlechtsneutraler Option

Nachdem Apple bereits seit iOS 15.4 in der US-Version eine geschlechtsneutrale Siri-Stimme im Angebot hat, finden nun auch deutsche Tester mit iOS 17 eine derartige Option. Insgesamt können iPhone- und iPad-Nutzer hierzulande inzwischen zwischen vier Varianten wählen. Bei „Stimme 1“ und „Stimme 2“, wie Apple sie ganz einfach in Einstellungen > Siri & Suchen > Siri-Stimme beschreibt, handelt es sich um die bekannten Versionen.

Neu hinzugekommen sind Stimme 3 und 4. Die dritte Variante klingt sehr jung und eine genaue Zuordnung des Geschlechts fällt schwer. Bei Version 4 handelt es sich um eine weitere männliche Stimme. Wer sich alle Optionen anhören will, findet die Beispiele bei den Kollegen von iphone-ticker.de. Gegenüber Axios hatte Apple im vergangenen Jahr bestätigt, dass man explizit eine genderneutrale US-Stimme vorgestellt hat.

Weitere Neuheiten in der dritten iOS-Beta

Apple hat in der dritten Entwickler-Beta von iOS 17 aber noch diverse andere Kleinigkeiten angepasst. Neben neuen Optionen beim Verwalten von gelöschten Bildern, zeigt Apple Music nun genauere Angaben zu den Personen an, die an der Produktion eines ausgewählten Titels beteiligt waren. Neben den Sängern werden hier auch die Schreiber eines Songs sowie das Produktionsteam angezeigt.

Beim Versenden von Bildern über Apples neue Nachrichten-App wird dir nun in der Auswahl das zuletzt geschossene Foto in einer kleinen Vorschau dargestellt. Bislang war es nur ein generisches Symbol. Beim Start der Home-App in der dritten Beta von iOS 17 weist ein kleiner Info-Screen auf die Neuheiten der Anwendung hin. Dazu gehören beispielsweise ein überarbeitetes Design und die Möglichkeit, die letzten Aktivitäten im eigenen Smarthome anzusehen.

Apple hat versprochen, im Juli das öffentliche Beta-Programm für iOS 17 zu starten. Bislang fehlt davon noch jede Spur. Es ist aber möglich, dass Apple die seit einigen Tagen verfügbare dritte Entwickler-Vorschau als Vorlage nutzt.