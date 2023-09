Internet-Preisrutsch: 1&1 verschleudert Glasfaser-Anschlüsse

So günstig wie seit diesem Wochenende war eine Telekom-Glasfaserleitung wohl noch nie zu haben. Denn bei den Glasfaser-Leitungen, die 1&1 vermarktet, handelt es sich technisch um Leitungen der Telekom. Das heißt: Hast du bereits eine Glasfaserleitung der Telekom in deiner Wohnung, so kannst du die Tarife buchen. Aber auch, wenn die Telekom bei dir erst noch ausbaut, die Vermarktung aber bereits gestartet ist, kannst du den Anschluss bei 1&1 buchen. Die Telekom wird die Leitung dann verlegen.

Glasfaser: 1 Gbit/s für 49,99 Euro

Die neuen 1&1-Preise haben es in sich. Denn du bekommst, wenn du es willst, einen Anschluss mit 1.000 Mbit/s im Downstream und 100 Mbit/s im Upstream für 49,99 Euro monatlich. Dabei handelt es sich nicht um einen Neukunden-Promotionpreis, der nach sechs Monaten steigt. Der Preis gelte dauerhaft, teilt 1&1 auf seiner Webseite mit. Wie ernst es Internetanbietern mit dem Wort „dauerhaft“ ist, haben Vodafone und 1&1 jedoch in den vergangenen Monaten gezeigt, also sie die Preise für Bestandskunden erhöht haben.

Auch, wenn du keinen Gigabit-Anschluss buchst, sind die neuen 1&1-Glasfasertarife sehr interessant.

Die neuen Glasfaser-Preise schauen nun wie folgt aus:

1&1 Glasfaser 50 kostet 29,99 Euro pro Monat

1&1 Glasfaser 100 kostet 34,99 Euro pro Monat

1&1 Glasfaser 250 kostet 39,99 Euro pro Monat

1&1 Glasfaser 500 kostet 44,99 Euro pro Monat

1&1 Glasfaser 1.000 kostet 49,99 Euro pro Monat

1&1 Glasfaser hier buchen

Alle Tarife beinhalten eine Internet- und eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Kosten für den Anschluss entstehen laut 1&1-Webseite nicht. Wie lange die Anschlüsse zu diesen Preisen vermarktet werden, ist unklar. Es wird allerdings vorausgesetzt, dass du ein Glasfaser-Modem hast. Alternativ kannst du eine FritzBox samt ONT mieten. Die Preise dafür beginnen bei etwa 7 Euro monatlich. Zudem kannst du bei 1&1 auf Wunsch verschiedene Tarifoptionen für TV oder Telefonate ins Ausland buchen.

