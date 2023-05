1&1: Preiserhöhung für Bestandskunden? Das steckt dahinter

Schon Anfang des Jahres hat 1&1 die Preise für DSL und Glasfaser für Neukunden erhöht. Jetzt geht es offenbar auch einigen Bestandskunden an den Kragen. Die Preise für einen Anschluss von 1&1 werden für einige Kunden steigen – zumindest teilweise. Das erinnert an Vodafone. Der Anbieter verschickt ebenfalls seit einigen Wochen Preiserhöhungen an seine Kunden. Hier werden künftig bei vielen Anschlüssen pauschal 5 Euro mehr fällig. Derartige Erhöhungen für Bestandskunden sind ungewöhnlich, da sie die Gefahr bergen, den Kunden zu verlieren.

1&1: Das sind die neuen DSL-Preise

Seit Januar kosten alle Anschlüsse bei 1&1 für Neukunden nach Ablauf einer Neukundenpromotion 5 Euro monatlich mehr als vorher. Das heißt, der günstigste Anschluss mit gerade einmal 16 Mbit/s kostet stolze 34,99 Euro. Die weiteren Anschlussklassen mit 50, 100 oder 250 Mbit/s wurden jeweils weitere 5 Euro teurer, sodass ein Anschluss mit 250 Mbit/s nun einen Listenpreis von 49,99 Euro hat. Medienberichten zufolge sind das die neuen Preise, die jetzt auch für Bestandskunden gelten werden. Doch 1&1 dementiert das.

Man könne das „so nicht bestätigen“, teilte ein Sprecher des Anbieters auf Nachfrage von inside digital mit.“. „Wir haben keine Preiserhöhungen vorgenommen, sondern vor einiger Zeit gewährte Sondertarife und Rabatte im Rahmen von Preisaktionen bei einigen Kundengruppen angepasst, deren Tarife deutlich unter unserem Listenpreis lagen“, heißt es weiter. Das bedeute, „einige Altverträge von DSL-Bestandskundinnen und -kunden sind hiervon betroffen, die ein Schreiben mit allen wichtigen Informationen und Optionen zu ihrem Vertrag erhalten.“ Man weise die Kunden aktiv auf ein Sonderkündigungsrecht in den Informationsschreiben hin. Weiterhin heißt es von 1&1, mit „der notwendigen Preisanpassung“ biete man den Kunden darüber hinaus zukünftig einen Sondervorteil in Form eines kostenlosen Geschwindigkeits-Upgrades des VDSL-Anschlusses an.

Offenbar verzichtet 1&1 also darauf, Kunden, die sich noch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit befinden, mit einer Preiserhöhung zu konfrontieren. Vor diesem Mittel hat Vodafone nicht zurückgeschreckt. Wie bei Vodafone berichten auch bei 1&1 Kunden davon, dass ein Anruf beim Kundenservice dazu führen kann, dass die Preiserhöhung zurückgenommen wird. Andere Kunden berichten davon, dass sie nach der Kündigung des Anschlusses ein entsprechendes Kundenrückgewinnungsangebot bekommen haben. Ob es sich dabei allerdings um ein reguläres Angebot handelt, oder ob einzelne Kunden lediglich Glück hatten, ist uns nicht bekannt. Eine bloße Kündigung des Anschlusses kann riskant sein, da 1&1 die Leitung möglicherweise bei der Telekom als Lieferanten abbestellt und du am Ende wirklich ohne Anschluss dastehst.