Die Smartphone-Sparte von Huawei leidet enorm seit dem US-Bann. Keine Google-Dienste bedeuten für viele Käufer: kein Handy von Huawei. Wie hart es den chinesischen Hersteller getroffen hat, zeigen neue Zahlen des Marktforschers Counterpoint. Denen zufolge ist Huawei im Weihnachtsquartal aus der Top 5 gefallen und wurde nicht nur von Xiaomi, sondern auch von Vivo und Oppo überholt. Zwar konnte man im gesamten Jahr 2020 weltweit knapp 190 Millionen Smartphones verkaufen und befindet sich hinter Samsung und Apple. Die Prognosen für 2021 aber bleiben düster. Doch es gibt Hoffnung.

Huawei-Comeback dank neuer Regierung?

So hat die Handelsministerin und US-Gouverneurin von Rhode Island einem Bericht von Reuters zufolge erklärt, den Bann gegen Huawei noch einmal genauer untersuchen zu wollen. Allerdings stehe dabei die nationale und wirtschaftliche Sicherheit Amerikas im Fokus. Sollte sich dabei herausstellen, dass diese trotz Zusammenarbeit zwischen Google und Huawei nicht gefährdet sei, scheint ein Comeback möglich.

Doch hat Huawei überhaupt noch Interesse dran, Smartphones mit Google-Diensten anzubieten? Schließlich stecken die Chinesen seit Längerem viel Zeit und Geld in das eigene Betriebssystem Harmony OS. Schaut man sich aber die Verkaufszahlen des vergangenen Quartals an, bliebe Huawei in einem solchen denkbaren Fall kaum etwas übrig, als wieder Smartphones mit Google-Diensten anzubieten. Schließlich haben die Chinesen in den vergangenen drei Monaten mit rund 33 Millionen noch nicht einmal halb so viele Smartphones verkauft wie Apple (82 Millionen).

Smartphone-Käufer würden profitieren

Mehr noch: Das P40 Pro und das Mate 30 Pro, nach wie vor exzellente Handys, könnte Huawei ganz einfach per Update mit den Google-Diensten und dem Play Store versorgen. Das würde sowohl Samsung als auch Xiaomi, beide große Profiteure des US-Banns, einen Dämpfer versetzen. Schließlich hätte Huawei mit den beiden genannten Modellen schlagartig zwei vergleichsweise günstige und von der Technik her überragende Alternativen. Hinzu kämen viele Smartphones im unteren und mittleren Preissegment, die derzeit ebenfalls in den Verkaufsregalen liegen wie Blei.

Doch noch ist nicht absehbar, dass die USA Huawei von der schwarzen Liste streichen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der neue Präsident Joe Biden – wie auch sein Vorgänger – als Protektionist gilt.