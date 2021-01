Huawei-Horror: Droht jetzt auch Xiaomi das Google-Aus auf Smartphones?

Die US-Regierung und allen voran Präsident Donald Trump haben neun Unternehmen der schwarzen Liste hinzugefügt – darunter auch Xiaomi. Wie Reuters berichtet, soll eine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär seitens Xiaomi der Grund für den US-Bann sein. Investoren in den USA müssen ihre Beteiligungen an dem chinesischen Unternehmen bis November dieses Jahres verkaufen. Doch was bedeutet das für Xiaomi-Smartphones? Droht nun genau so wie bei Huawei das Aus für Google-Dienste wie den Play Store?

Xiaomi auf der schwarzen Liste: Keine Android-Smartphones mehr?

Die schwarze Liste, auf der Huawei steht, verbietet es US-amerikanischen Unternehmen wie Google oder Microsoft mit Huawei Geschäfte zu machen. Das ist aber nicht die gleiche Liste, auf der nun Xiaomi gelandet ist. Diese sieht offenbar nur vor, dass die US-Amerikaner nicht mehr in Xiaomi investieren dürfen, was also nur Aktionäre betreffen sollte.

Demzufolge sollte diese Entscheidung sich nicht auf das Smartphone-Geschäft, geschweige denn ein mögliches Google-Aus, auswirken. Sollten aber weitere Einzelheiten folgen und sich ein ähnliches Horror-Szenario wie bei Huawei abzeichnen, scheint Xiaomi vorbereitet. Um etwa von Qualcomm als Chip-Lieferanten unabhängiger zu werden, hat Xiaomi in den vergangenen Monaten bei anderen Prozessor-Herstellern investiert.

Aber auch Google dürfte sich im Fall eines weitläufigeren Banns zu Wort melden und ein Gespräch mit der US-Regierung suchen. Denn nach dem Verlust von Huawei würde es dem US-Unternehmen ziemlich weh tun, einen Smartphone-Hersteller zu verlieren, der weltweit zu den Top 3 gehört.

Zusammen mit Huawei gegen Google?

Neu-Präsident Joe Biden gilt zwar als China-freundlicher, ist aber, wie Trump, ein Protektionist. Was also könnte passieren, wenn Xiaomi das gleiche Schicksal ereilt wie Huawei? Die Zukunft von Google und Android sähe düster aus. Die Chinesen könnten auf Harmony OS aufspringen, ein Betriebssystem, an dem Huawei aktuell mit Hochdruck arbeitet. In China würde so in Windeseile ein neuer Gegner für iOS und Android geformt werden. Doch noch ist es nicht so weit. Die Drohungen seitens der USA könnten mittelfristig aber auch ohne Bann zu diesem Szenario führen.