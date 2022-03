Honor präsentiert sein Magic 4 (Pro): Konkurrenz für Samsung & Apple?

Viele kennen Honor noch als Tochtergesellschaft von Huawei, doch mittlerweile ist der Elektronikhersteller gänzlich unabhängig und produziert eigene Mobiltelefone. Auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona hat das Unternehmen nun seine neuen Flaggschiff-Smartphones vorgestellt: das Honor Magic 4 und das Honor Magic 4 Pro.

Honor Magic 4 (Pro): High-End bis in die Knochen

Das Kernstück der beiden Magic-4-Handys stellt der Qualcomm-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 dar. Bei diesem handelt es sich um das aktuelle Flaggschiff-Modell des US-Amerikaners, folglich können zwei Aspekte sofort abgehackt werden: Leistung und Konnektivität. Wer sich eines der Magic-4-Geräte kauft, braucht sich darum nicht zu sorgen – zumal das Handy 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Hauptspeicher bietet. In Sachen Kamera sieht das Bild dagegen anders aus. Die Pro-Version verfügt über drei Sensoren auf der Rückseite: Einen 50 Megapixel-Standard-Sensor (f/1.8), einen 50 Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor (122°, f/2.2) sowie eine Periskop-Telefoto-Kamera mit einer Auflösung von 64 Megapixeln (OIS). Auf dem Papier also eine durchaus bemerkenswerte Ausstattung. Ob die Ergebnisse im Praxistest genauso beeindruckend sein werden, muss sich allerdings noch zeigen. Denn bei Smartphone-Kameras spielen zahlreiche Faktoren wie etwa die dazugehörige Software eine wichtige Rolle. Frontseitig löst die Kamera indes mit 12 Megapixeln auf (f/2.4, 3D Depth Camera).

Nun zum Akku: Dieser weist beim Honor Magic 4 Pro eine Kapazität von 4.600 mAh auf, während in die Standard-Version sogar ein 4.800-mAh-Akku integriert wurde. Interessanter ist an dieser Stelle allerdings, dass das Pro-Modell mit einer Ladeleistung von 100 Watt geladen wird. Dadurch soll der Akku nach nur 30 Minuten komplett aufgeladen sein. Und auch kabellos sollen laut Herstellerangaben 15 Minuten ausreichen, um die 50 Prozent-Grenze zu erreichen. Das Honor Magic 4 lädt derweil mit „nur“ 66 Watt.

Zu guter Letzt wäre da noch ein echtes Highlight, das eigentlich keines ist. Denn das Honor Magic 4 Pro wurde entsprechend des IP68-Standards zertifiziert und ist daher sowohl gegen Staub als auch gegen Wasser geschützt. Ein alter Hut, den die meisten Hersteller mittlerweile jedoch nicht aufsetzen möchten. Samsung und Apple gehören zu den wenigen Ausnahmen und nun gesellt sich auch Honor dazu. Zumindest, wenn es um die Pro-Variante geht. Der Schutzgrad der Standard-Version entspricht IP54 (Spritzwasser).

Honor Magic 4 Pro im Hands-on

Wir haben uns das Honor Magic 4 Pro auf dem MWC 2022 angesehen. Das Smartphone ist mit einem 6,81 Zoll großen Curved-Display ausgestattet, was das Handy jedoch nur bedingt unhandlich macht. Dank einer länglichen Form ist das Smartphone auch für kleinere Hände geeignet. Die Rückseite des Honor-Smartphones erstrahlt derweil in glänzenden, metallischen Farben. Ob dies ein Vor- oder ein Nachteil ist, ist natürlich Geschmackssache. Dass die Rückseite Fingerabdrücke sammelt, wie andere Pokémon, ist dagegen eher suboptimal. Ein weiteres herausstechendes Merkmal des Honor Magic 4 Pro-Designs ist das rückseitige Kameramodul. Dieses ist rund und fällt sofort ins Auge. Darauf befinden sich fünf Sensoren, wobei es sich lediglich bei den oberen drei Sensoren um Kameras handelt. Die übrigen Messfühler sorgen für reduziertes Flackern oder unterstützen beim Fokussieren.

Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Magic 4 Pro im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Sowohl die Lautstärkewippe als auch der Power-Button befinden sich auf der rechten Seite. Eine solche Anordnung ist absolut begrüßenswert, solange es sich bei dem Nutzer um einen Rechtshänder handelt. Andernfalls könnte die Platzierung etwas unpraktisch sein. Was die Software angeht, so werden sich Android-Nutzer schnell zurechtfinden. Allzu überraschend ist das nicht, denn die hauseigene Nutzeroberfläche Magic UI 6.0 basiert auf dem Google-Betriebssystem Android 12. Und dass dieses sehr flüssig läuft, muss an dieser Stelle angesichts des verbauten Snapdragon 8 Gen 1-Prozessors gar nicht erst erwähnt werden.

Unterm Strich gehört das Honor Magic 4 Pro zur absoluten Smartphone-Elite – sowohl was die Leistung als auch was die Optik angeht. Wie gut sich Kamera und Akku schlagen, muss allerdings ein ausführlicher Test zeigen. Interessierte können das Magic 4 Pro ab Sommer 2022 in den Farben Cyan und Schwarz in Deutschland erwerben.

Honor Watch GS 3 und Honor Earbuds 3 Pro

Am Rande der Honor-Veranstaltung präsentierte der Hersteller auch noch eine neue Smartwatch sowie kabellose In-Ear Kopfhörer. Erstere wiegt dabei lediglich 44 Gramm, unterstützt über 100 Trainingsmodi und soll besonders akkurate Herzfrequenzmessungen ermöglichen. Die Earbuds 3 Pro zeichnen sich ihrerseits dadurch aus, dass sie die Temperatur des Benutzers messen und auf diesem Wege dessen Gesundheit überwachen können. Und eine Geräuschunterdrückung ist ebenfalls an Bord.

Honor Watch GS 3 Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Watch GS 3 Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Watch GS 3 Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Earbuds 3 Pro Quelle: Artem Sandler / inside digital Honor Earbuds 3 Pro Quelle: Artem Sandler / inside digital

Die Preise sowie die Verfügbarkeit der beiden Technik-Gadgets hat Honor noch nicht bekannt gegeben.