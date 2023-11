Hersteller beliebter Powerstations steigt in Balkonkraftwerk-Handel ein

Die Firma BLUETTI bietet bereits seit Längerem einzelne Solarpaneele an, die durch die praktische Faltoption überallhin mitgenommen werden konnten. Jetzt möchte sich das Unternehmen auch verstärkt als Anbieter für Balkonkraftwerke etablieren, mit der neuen A80 Balkonkraftwerk-Modellreihe. Ab dem 3. November soll der Verkauf der neuen Produkte starten. Sowohl starre als auch flexible Solarmodule gehören dabei zur neuen Produktpalette.

BLUETTI startet A80 Balkonkraftwerk-Reihe

Am größten ist die Ersparnis im eigenen Stromverbrauch, wenn man eine PV-Dachanlage mit einem passenden Stromspeicher kombinieren kann. Zugleich jedoch in eine große PV-Anlage und eine Powerstation mit viel Speicherkapazität zu investieren, ist eine teure Anschaffung, die sich im vier- bis fünfstelligen Bereich wiederfindet. Nicht jeder Haushalt verfügt über solche finanziellen Mittel, möchte aber dennoch von günstigem Solarstrom profitieren.

Für diesen Zweck eignen sich Balkonkraftwerke perfekt. Sie sind wesentlich günstiger zu erwerben und amortisieren sich nach dem Kauf früher als große Solaranlagen. Auch sie lassen sich mit passenden Powerstations zu einem Set aus Stromspeicher und Solarmodulen kombinieren. BLUETTI verfügt bereits über ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Powerstations, die vom großen Heimspeicher bis zum kompakten Modell für unterwegs reichen. Einzelne Solarmodule bot der Hersteller bereits länger an, um die Powerstations mit Strom zu versorgen.

Tragbare Solar-Powerstation von BLUETTI

Ein BLUETTI Balkonkraftwerk gab es bisher jedoch nicht. Noch in diesem Herbst soll sich das ändern. Mit der A80-Modellserie steigt BLUETTI in den Balkonkraftwerk-Handel ein. Dabei bietet der Hersteller sowohl eine starre als auch flexible Variante an Solarmodulen an. Dadurch können sie für unterschiedliche Anwendungszwecke genutzt werden. Die festen PV-Module erreichen eine Leistung von 410 Watt, während die flexiblen Varianten 255 Watt pro Modul bieten. Beide Ausführungen besitzen den IP68-Standard und sind somit gegen Staub und Wasser geschützt. Jedes der Sets besteht neben den Solarpaneelen ebenso aus einem Wechselrichter, einem PV-Optimierer und zwei Batterien, in denen der erzeugte Strom zwischengespeichert werden kann. Um eine einfache Montage für dich zu gewährleisten, kannst du zwischen einem fixierten und variablen Halterung für dein Balkonkraftwerk wählen. Die anpassungsfähige Halterung ermöglicht dir einen Winkel von 25 bis 35 Grad einzustellen, damit du auch im Wechsel der Jahreszeiten möglichst viel Strom generieren kannst.

Wechselrichter und PV-Optimierer für mehr Effizienz

Bei dem „PV-Optimierer“ handelt es sich um ein DC-zu-DC-Modul, das die Effizienz der Umwandlung von Solarenergie in Gleichstrom verbessert. Laut BLUETTI ist damit eine Effizienz von bis 95 Prozent möglich, sodass Energieverluste möglichst gering gehalten werden. Zusätzlich kann dank der Batterie des A80 die Solarenergie intelligent gespeichert und je nach Bedarf an das Haussystem abgegeben werden. So verschwendest du von Beginn an keine kWh deines selbsterzeugten Stroms. Der mitgelieferte Wechselrichter verwandelt den Gleichstrom des Solarstroms in dafür passenden Wechselstrom um.

Bislang war BLUETTI vor allem für transportable Lösungen bekannt.

Dabei ist der Wechselrichter bereits optimiert für hiesige Balkonkraftwerks-Begrenzungen. Zunächst ist eine Abgabe von bis zu 600 Watt möglich, die sich auf bis zu 800 Watt upgraden lassen. Du kannst also stets die höchste, zulässige Leistung deines Balkonkraftwerks nutzen. Eine komplexe Installation des A80 Balkonkraftwerks ist dafür nicht vonnöten. Ein Anschluss direkt an die Haussteckdose genügt, um deine Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen. Dabei unterstützt der mitgelieferte Wechselrichter eine Aufnahme von bis zu 550 Watt Solarstrom auf zwei verschiedenen Eingängen. Insgesamt sind somit bis zu 1.100 Watt Solarleistung zur Aufladung für deine Batterien möglich.

Speicherkapazität ideal für kleinere Solarsysteme

Ebenfalls Bestandteil des A80-Sets sind zwei B210 Batterien, die jeweils eine Leistung von 2.150 kWh pro Set liefern. Insgesamt erreichst du damit eine Speicherkapazität von 4.300 kWh, die für die meisten Anwender ausreicht. Da es sich um LiFePO4-Batterien handelt, gelten sie als besonders langlebig. Zusätzlich gewährt dir BLUETTI auf die Batterien eine Garantie von 10 Jahren. Jede der B210 Batterien verfügt über mehrere Ausgänge, zu denen ein Zigarettenanzünder, ein USB-A, ein USB-C-Anschluss zusätzlich zum AC-Anschluss. Die Batterien verfügen über den IP65-Standard sowie eine sichere Haltung, mit der sie auch im Außeneinsatz genutzt werden können. Dadurch sind sie förderfähig für das SolarPLUS-Förderprogramm. Den Schätzungen des Herstellers zufolge kannst du mit dem Set jährlich bis zu 435 Euro an Stromkosten einsparen. Innerhalb von 6 Jahren sollen dadurch die Anschaffungskosten ausgeglichen sein.

Ähnliche Amortisationsraten erreichen andere Balkonkraftwerke zwar ebenso – die meisten von ihnen berücksichtigen in dieser Rechnung jedoch keinen mitgelieferten Speicher. Da BLUETTI-Produkte sich zusätzlich per App bedienen lassen, erhältst du einen genauen Einblick in deine Verbrauchsdaten und kannst deinen Stromverbrauch in Echtzeit anpassen.

Zu welchem genauen Preis die jeweiligen Sets final in Deutschland angeboten werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt bislang nicht bekannt. Im November 2023 soll das System aber noch auf den Markt kommen. BLUETTI spricht generell von einer Amortisation innerhalb von 6 Jahren. Und so dürften wir uns in einem Rahmen von um die 2.610 Euro bewegen.

