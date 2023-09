Messe-Neuheiten von Bluetti: Das zeigte der Hersteller auf der IFA

Messe-Highlight ist die neue Powerstation mit der Bezeichnung „Bluetti AC180P“. Diese setzt auf sogenannte LiFePO4-Akkus, also Energiespeicher aus Lithium-Eisenphosphat. Großer Vorteil bei diesen Stoffen ist, dass diese im Gegensatz zu anderen Akkutechnologien weder brennbar noch explosiv sind.

Bluetti AC180P vorgestellt

Mit einer Kapazität von 1.440 Wattstunden ist die Bluetti AC180P für alle Nutzer geeignet, die etwas mehr Strom benötigen. Die beiden AC-Ports können gemeinsam mit 1.800 Watt dauerbelastet werden. So ist auch der mobile Einsatz von stromhungrigen Geräten, wie beispielsweise einem Airfryer, kein Problem. Kurzfristig sind sogar Spitzenlasten von bis zu 2.700 Watt möglich.

Stichwort Anschlüsse: Hier bietet die AC180P gleich neun Stück. Neben den zwei AC-Steckdosen hat Bluetti bei den USB-Ports aufgerüstet. Der USB-C-Port bietet 100 Watt und kann damit auch Notebooks mit Strom versorgen. Dazu gesellen sich vier USB-A-Ports mit jeweils 15 Watt und ein 12V-Anschluss. Als zusätzliches Gimmick ist auf der Oberseite noch ein QI-Ladepad zum drahtlosen Aufladen von Smartphones und Co. verbaut.

Bluetti AC180P auf der IFA

Die rund 17 Kilogramm schwere Powerstation verfügt über ein robust wirkendes Kunststoff-Gehäuse und kann Temperaturen zwischen 0 und 40 Grad widerstehen. Ist der Akku einmal leer, hast du gleich mehrere Möglichkeiten zum Aufladen.

Am schnellsten geht es mit dem mitgelieferten Ladekabel an der Steckdose. Mit dem Ladekabel und einer Eingangsleistung von 1.400 Watt ist der Energiespeicher in rund 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen. Eine komplette Ladung nimmt rund 1,3 Stunden in Anspruch. Alternativ ist auch ein Solar-Eingang vorhanden. Über diesen kannst du separat erhältliche Solarpaneele mit einer Gesamtleistung von maximal 500 Watt anschließen und so kostenlos über die Energie der Sonne aufladen. Unterwegs kann auch an einer 12- beziehungsweise 24-Volt-Steckdose im Auto geladen werden. Das hierfür benötigte Kabel liegt bei.

Die verbauten Akkus sind laut Hersteller für mindestens 3.500 Ladezyklen ausgelegt und es gibt eine 5-Jahres-Garantie. Preislich musst du beim Hersteller 1.099 Euro für die Powerstation einplanen.

Bluetti AC60P & B80P: Akkukapazität einfach erweitern

Für flexiblere Energiebedürfnisse bietet Bluetti die AC60P an. Diese bietet eine Kapazität von 403 Kilowattstunden, welcher sich mit Erweiterungsakkus auf bis zu 2.015 Kilowattstunden erweitern lässt.

Die Powerstation selbst bietet zwei AC-Steckdosen mit einer gemeinsamen Ausgangsleistung von 600 Watt, ein USB-C-Port mit 100 Watt, zwei USB-A-Ports mit 18 Watt und eine 12-Volt-Autosteckdose. Jeder Zusatzakku stellt zusätzliche Anschlüsse zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um einen USB-C-Port mit 100 Watt, einen USB-A-Port mit 18 Watt und eine 12-Volt-Autosteckdose.

Bluetti AC60P mit Anschluss für Erweiterungsakkus (rechts)

Auch die Bluetti AC60P und B80P sind mit einer langen Herstellergarantie von 6 Jahren ausgestattet. Außerdem ist ein IP65-Schutz vor Staub und Wasser gegeben. Preislich musst du beim Hersteller 699 Euro für die Powerstation und weitere 699 Euro pro Erweiterungsakku einplanen.