Bluetti stellt neue, leistungsstarke Powerstation als ideales Einsteigermodell vor

Bluetti ist als Hersteller von Powerstations unterschiedlicher Leistung sowie zugehöriger Solarmodule bekannt. Die AC180 stellt die neue, leistungsstarke Powerstation des Unternehmens dar, die perfekt als Einsteigermodell konzipiert wurde. Sie soll nicht nur Bluettis erschwinglichste Powerstation werden, du kannst sie ebenso flexibel einsetzen. Vom Campingurlaub bis hin zur Ergänzung deines Balkonkraftwerks sind viele Szenarien mit dem neuen Modell möglich.

Neue, leistungsstarke Powerstation – Bluetti AC180 im Detail

Die AC180 reiht sich wie ihre Vorgängermodelle, die EB150 und EB240, in Bluettis Sortiment an portablen Powerstations ein. Dank ihrer kompakten Größe eignet sie sich hervorragend als Reisebegleiter für deinen nächsten Campingurlaub. Dabei überzeugt sie jedoch keineswegs nur durch ihre unkomplizierte Mitnahme.

Die Bluetti AC180 liefert dir eine durchgehende Leistung von 1.800 Watt, die im Gegensatz zu vielen Konkurrenten sogar auf bis zu 2.700 Watt ausgereizt werden kann. Dadurch kannst du mit der kleinen Powerstation auch kurzfristig energiehungrige Geräte wie Wasserkocher, Mikrowellen oder Föhne nutzen. Ihre Speicherkapazität von 1.152 Wattstunden genügt für Camping-Ausflüge oder als Ergänzung zum heimischen Balkonkraftwerk.

Das genügt, um zahlreiche Geräte mit Strom zu versorgen. So könntest du mit dieser Leistung etwa einen Wohnmobil-Kühlschrank bis zu 17 Stunden mit Strom versorgen, 103 Stunden Licht mit einer Glühbirne erzeugen, deinen Laptop bis zu 17-mal aufladen oder ein Smartphone 103-mal mit Strom versorgen. Dank der Turbo-Aufladung der AC180 kannst du sie mit bis zu 1.440 Watt Leistung aufladen. Dadurch erreicht sie 80 Prozent ihrer gesamten Speicherkapazität in knapp 45 Minuten. Wer also kurzfristig eine Reise plant oder sie als Stromlieferant für ein Projekt im eigenen Garten nutzen möchte, muss keine langwierigen Ladezeiten berücksichtigen.

Bis zu 500 Watt der maximalen Ladekapazität können direkt durch Solarstrom eingespeist werden. Möchtest du die Powerstation mit reinem Solarstrom laden, solltest du mit 3–4 Stunden rechnen, um die volle Kapazität zu erreichen. Wie bei vielen Powerstationen bietet dir auch die AC180 dabei viele Möglichkeiten an, das Modell aufzuladen. So kannst du die Powerstation nicht nur mit Solar oder Strom aus deiner Steckdose aufladen, sondern ebenso über den Stromanschluss deines Wagens.

Langlebiger Speicher mit USV-Sicherung und smarter App-Steuerung

Damit du über lange Zeit von der Leistung deiner Powerstation profitierst, setzt die AC180 auf langlebige und sichere LiFePO4 Batteriezellen. So verkraften die Speicherzellen mehr als 3.500 Ladezyklen, weshalb sie sich auch für häufigere Lade- und Entladeprozesse eignen. Laut Bluetti ist somit eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren für die AC180 Powerstation zu erwarten. Zusätzlich genießt du eine 5-jährige Herstellergarantie auf die Speicherleistung deiner Powerstation – was nicht viele Konkurrenzprodukte auf dem Markt bieten können.

Dank einer integrierten USV-Sicherung kann die Powerstation sogar selbstständig erkennen, wenn der Strom ausfällt. Innerhalb von 20 Millisekunden springt sie als Notstromversorgung für deine angeschlossenen Geräte ein, sodass kein Risiko eines Datenverlustes oder Hardwareschadens entsteht. Dadurch kann die AC180 auch für den Einsatz im Homeoffice eine sinnvolle Investition darstellen, um deine Arbeit zu schützen. Zudem bietet dir Bluettis AC180 ein hohes Maß an Übersicht und Kontrolle dank der zugehörigen Bluetti-App. Dadurch hast du stets deine genauen Verbrauchsdaten im Blick und siehst, zu viel Prozent deine Powerstation geladen ist. Ein konkreter Einführungspreis zur AC180 ist noch nicht bekannt, Bluetti spricht jedoch bereits von der erschwinglichsten Powerstation ihres Sortiments, sodass es sich um das günstigste bisherige Modell handeln dürfte.

AC180 – besonders effektiv mit Bluetti PV420 Solarpanel

Das Bluetti PV420 Solarpanel ist eine ideale Ergänzung zur neuen, leistungsstarken Powerstation. Es stellt eines von Bluettis bisher leistungsstärksten Solarmodulen dar. Im Gegensatz zur AC180 kannst du es bereits erwerben und bis zu 29. März von einem vergünstigten Einführungspreis von 899 Euro profitieren. Nach Ende des Einführungsrabattes ist das Solarmodule für 1.099 Euro erhältlich. Ähnlich wie die AC180 Powerstation ist das Solarmodul auf eine ideale Transportfähigkeit ausgelegt. Es handelt sich um ein faltbares Solarmodul, dass du für die Mitnahme auf ein viel geringeres Maß zusammenfalten kannst.

Das Bluetti PV420 Solarmodul eignet sich hervorragend zur Ergänzung der AC180 Powerstation

Dennoch eignet sich das PV420 Solarmodul ideal für den Außeneinsatz, da es sowohl gegen Spritzwasser geschützt ist als auch über eine ETFE-Beschichtung verfügt, die es vor Beschädigungen schützt. Der zugehörige Ständer ermöglicht ein unkompliziertes Ausrichten auf unterschiedlichem Untergrund und lässt sich in drei verschiedenen Winkeln positionieren. Dank seiner Modulleistung von 400 Watt liefert es ausreichend Solarstrom, um die Powerstation im Alleingang in vier bis fünf Stunden aufzuladen.