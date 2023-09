Die nächste Hürde für Balkonkraftwerke soll verschwinden

Der Solarausbau in Deutschland geht stetig weiter voran. Im privaten Rahmen ermöglichen das vorrangig Balkonkraftwerke, die als kleine Kraftwerke unkompliziert in Betrieb genommen werden können. Wer sich bisher dafür interessiert hat, ein Balkonkraftwerk in einer Höhe von 4 Metern oder mehr anzubringen, musste jedoch besondere Vorgaben beachten. Laut Entschluss der Fachkommission Bautechnik der Bundesländer soll diese Hürde für Balkonkraftwerke nicht länger gelten.

4-Meter-Regelung keine Hürde für Balkonkraftwerke mehr

Wer in einer Höhe von 4 Metern oder mehr Glas in Bauprodukten verwenden möchte, muss einige zusätzliche Standards erfüllen. Nur wenige Sorten an Glas sind für solche Installationshöhen zugelassen. Die Richtlinie dient dem Schutz, da durch sie unter anderem vermieden wird, dass gefährliche Glassplitter von Bauten auf Passanten landen könnten. Dort angebrachte Bauprodukte mit Glas müssen daher über zusätzliche Zertifikate verfügen und widerstandsfähig genug gegen heftige Wetterbedingungen ausfallen. Die Hersteller von Balkonkraftwerken, die für Installationen in diesen Höhen vorgesehen sind, fertigten daher glasfreie Module an. Das bot nicht nur den Vorteil, dass diese Balkonkraftwerke nicht von den der Glasbaunorm 18008 abhängig sind, sondern reduzierte auch das Gewicht der Module. Solche Leichtbau-Varianten kann man leichter in großer Höhe befestigen. Sie wiegen im Schnitt lediglich 5 Kilogramm pro Modul, während Glasmodule schnell 15 bis 20 Kilogramm erreichen. Sie sind dafür jedoch häufig teurer als ihre verglasten Verwandten.

Künftig müssen sich Interessenten jedoch nicht mehr auf diese Modelle beschränken. Die Fachkommission Bautechnik der Bundesländer entschied in der jüngsten Sitzung, dass Steckersolargeräte nicht als Bauprodukte im Sinne der Landesbauveränderungen zu verstehen sind. Das unterscheidet sich von großen PV-Anlagen, die man als dauerhaft mit der baulichen Anlage verbunden betrachtet. Balkonkraftwerke müssen somit nicht länger als Bauprodukte betrachtet werden. Damit sind sie von der 4-Meter-Regelung für Glas befreit. Gänzlich ignorieren sollte man die Frage nach dem passenden Modul in einer solchen Höhe trotzdem nicht. Die Fachkommission verweist dennoch auf allgemeine Anforderungen an Sicherheit und Ordnung sowie die Angaben der Hersteller.

Herstellerangaben müssen stets befolgt werden

Obwohl also lockere Vorgaben für Balkonkraftwerke gelten, kann es dennoch nötig sein, zu einer Leichtbau-Variante zu greifen. Durch das geringere Gewicht kannst du sie sicherer befestigen und sie bieten ein geringeres Risiko für Passanten. Wer trotzdem eine schwerere Mini-PV-Anlage installieren möchte, sollte die Installationshinweise des Herstellers dabei genau beachten. So kann dasselbe Steckersolargerät etwa mit der Montage über eine passende Halterung am Schrägdach für eine Montage über 4 Meter geeignet sein – für eine Balkonhalterung jedoch nur bis zu einer geringen Höhe empfohlen werden.

Zu deiner eigenen Sicherheit sowie zum Schutz von Fußgängern, solltest du kein Modul installieren, dass nicht explizit mit dieser Befestigungsvariante für eine Montage über 4 Metern vorgesehen ist. Im Zweifelsfalle lohnt sich die Investition in die glasfreien Module trotz der höheren Kosten. Denn so kannst du dir sicher sein, dass die von deinem Balkonkraftwerk ausgehenden Sicherheitsrisiken möglichst gering ausfallen. Als Besitzer des Balkonkraftwerkes stehst du in der Verantwortung, die sichere Montage zu gewährleisten. Eignet sich ein gewünschter Montageort nicht für den Einsatz von Modulen, kommt alternativ womöglich Solarfolie in Betracht.