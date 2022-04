Heizkosten & Gaspreise: Darum solltest du jetzt freiwillig mehr zahlen

Die Heizkosten für Haushalte in Deutschland sind im vergangenen Winter trotz milder Witterung deutlich angestiegen. Das hat das Vergleichsportal Verivox ausgerechnet. Demnach musst du als Gaskunden im Durchschnitt 15 Prozent mehr für ein warmes Zuhause bezahlen. Bei Ölkunden beläuft sich das Plus aktuell auf 78 Prozent. Das ist besonders bemerkenswert, da der vergangene Winter einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Dadurch ist der Heizbedarf zwischen September 2021 und März 2022 gesunken: Ein Musterhaushalt im Einfamilienhaus musste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rund 4 Prozent weniger Energie aufwenden.

Hast du eine Ölheizung, so hast du in dieser Heizperiode durchschnittlich 1.580 Euro bezahlt, um es warm zu haben. Das sind, 694 Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Der starke Preissprung beim Heizöl geht auf die Entwicklung der Rohölpreise auf dem Weltmarkt zurück. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat der Preis für ein Barrel Rohöl die 100-Dollar-Marke überschritten und ist so hoch wie seit 2007 nicht mehr. Die Rohölpreise haben im Jahresvergleich um über 72 Prozent zugelegt. Hinzu kommt der CO₂-Preis auf fossile Rohstoffe, der Besitzerinnen und Besitzer von Ölheizungen zusätzlich belastet.

Aktuell sind die Rohölpreise zwar wieder leicht gesunken, aber immer noch deutlich höher als im vergangenen Jahr. Die weitere Entwicklung der Preise ist nur schwer absehbar. Die USA haben angekündigt, ihre Öl-Notreserven in großem Stil freizugeben – das hat bereits zu ersten Preisrückgängen geführt. Da russisches Erdöl aber auch bei einem Ende des Ukraine-Krieges für Europa keine Alternative mehr sein dürfte, werden die Preise wohl auf einem hohen Niveau bleiben.

Gaskunden zahlten im Schnitt 15 Prozent mehr

Auch Gaskunden müssen höhere Heizkosten tragen. Eine Familie mit Gasheizung bezahlte für ein warmes Zuhause in dieser Heizperiode bisher durchschnittlich 1.402 Euro. Die Heizkosten für die Monate September bis März stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent. Die Gasrechnung fällt rund 182 Euro höher aus.

Gasversorger müssen derzeit deutlich höhere Beschaffungskosten tragen als noch vor einem Jahr. Der vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erhobene Importpreis für Erdgas stieg im Jahresvergleich um 239 Prozent. Hier sind in den nächsten Monaten keine Entlastungen in Sicht, da Europa und insbesondere Deutschland sehr abhängig vom russischen Gas ist. Abgesehen von möglichen Geldflüssen in Richtung Kreml, die man möglichst unterbinden will, gibt es auch die Gefahr, dass Russland den Gashahn abdreht. Verbleibendes Gas würde dann entsprechend teuer werden.

Gas-Kunden sollten Abschlagszahlung erhöhen

Bei der Bundesnetzagentur sorgt man sich, dass viele Kunden in den kommenden Monaten ihre Nachzahlungen an den Gasanbieter nicht mehr zahlen können. Denn wenn der Preis beim Anbieter gestiegen ist, die monatliche Abschlagszahlung aber nicht, steht am Ende eine Nachforderung des Gasanbieters an. Der neue Präsident der Bundesnetzagentur rät daher in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dazu, schon jetzt die Abschlagszahlungen zu erhöhen. „Viele Haushalte werden erst bei der Heizabrechnung im nächsten Jahr bemerken, wie stark der Preis gestiegen ist und die Nachzahlungen nicht stemmen können“, sagte er der Zeitung.