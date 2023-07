Google muss auf die Bremse treten – und Apple ist schuld daran

Vor rund zwei Jahren präsentierte Apple den AirTag. Seitdem hört man immer wieder von Berichten, dass die Tracker beispielsweise zum Stalking oder Autodiebstahl missbraucht wurden. Ein großes Problem ist die plattformübergreifende Zusammenarbeit mit Android. Da hilft auch Apples App für Googles Betriebssystem nicht, da du hier manuell nach AirTags suchen musst. Im Mai kündigten Apple, Google und diverse andere Unternehmen bezüglich derartiger Tracker ihre Zusammenarbeit an. Nun meldete sich der Android-Hersteller mit einer guten und einer schlechten Nachricht zu Wort.

Google kündigt Pause für eigenes Gerätenetzwerk an

Im vergangenen Mai kündigte Google ein neues „Find My Device“-Netzwerk an. Damit kannst du – analog zu dem „Wo ist?“-Netz von Apple – in Zukunft nicht nur dein Smartphone, sondern auch deine Geräte wie Kopfhörer oder Alltagsgegenstände finden können. Dabei sollen auch Bluetooth-Tracker eine wichtige Rolle spielen, die von diversen Drittherstellern entwickelt werden.

Ursprünglich sollte dieses neue Gerätenetzwerk von Google im Sommer für Android-Geräte starten. Nun kündigte das Unternehmen jedoch an, dass man diesen Zeitplan vorerst auf Eis gelegt hat. Als Grund dafür nennt man die Sicherheit seiner Nutzer. Man will stattdessen auf Apple warten, bis der iPhone-Hersteller seinen Teil der oben genannten Zusammenarbeit in iOS erledigt hat.

Genauere Details sind derzeit nicht bekannt. Es ist jedoch möglich, dass Apple erst mit der Vorstellung von iOS 17 im Herbst diese Aufgabe abschließt. Dann sind auch iPhones in der Lage, die Tracker von Android-Nutzern automatisch zu erkennen. Erst wenn das möglich ist, will Google sein Netzwerk starten.

Kampf gegen unerwünschte Tracker: Android bessert nach

Google hat jedoch auch gute Nachrichten für die Nutzer des eigenen Betriebssystems. Man habe damit begonnen, ein Update für Android 6.0 und neuer zu verteilen, welches Bluetooth-Tracker erkennen können soll. Das Update wird laut 9to5Google als Teil der Google-Play-Dienste ausgeliefert. Wenn ein Tracker über einen längeren Zeitraum mit dir und nicht mehr dem eigentlichen Besitzer reist, warnt dich Android in Zukunft automatisch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Teil dieser Benachrichtigungen ist eine Karte, die dir zeigt, seit wann dich der Tracker begleitet. Außerdem kannst du den möglicherweise unerwünschten Begleiter dazu bringen, einen Ton wiederzugeben. Dieser soll dir dabei helfen, ihn zu finden. Google nannte explizit die Erkennung von Apples AirTags. Man arbeitet aber auch mit anderen Unternehmen zusammen, die Teil der bereits genannten Kooperation sind.

Hast du einen ungewünschten Tracker entdeckt, gibt dir Google auch Hinweise, wie du diesen deaktivieren kannst. Darüber hinaus enthalten einige dieser Geräte beispielsweise Details zu ihrem Besitzer. Damit kannst du helfen, einen verlorenen Gegenstand zurückzugeben.

Ist das Update auf deinem Android-Gerät angekommen, hast du außerdem die Möglichkeit, manuell nach unbekannten Geräten zu suchen. Unter Einstellungen > Sicherheit und Notfälle > Benachrichtigungen über unbekannte Bluetooth-Tracker > Jetzt suchen wird diese Funktion zu finden sein. Nach rund 10 Sekunden zeigt dir dein Smartphone das Ergebnis.