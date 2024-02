Monat für Monat muss nahezu jeder Haushalt in Deutschland aktuell 18,36 Euro für Radio und Fernsehen zahlen. Dabei ist egal, ob es in dem Haushalt ein TV-Gerät oder ein Radio-Gerät gibt. Unter anderem deswegen ist der Rundfunkbeitrag (GEZ) umstritten und bei vielen ungeliebt – auch weil sie nach eigenen Angaben die Dienste von ARD und ZDF gar nicht nutzen. Umso mehr wird es vor allem diese Gruppe ärgern, dass der Rundfunkbeitrag steigen soll.

Rundfunkbeitrag steigt auf 18,94 Euro

Die zuständige Expertenkommission hat am Freitagnachmittag wie erwartet eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent empfohlen. Damit wären ab 2025 monatlich 18,94 Euro fällig. Zuständig für die Empfehlung der Höhe der sogenannten GEZ-Gebühr ist die Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Der Betrag an sich ist keine Überraschung. Schon Ende 2023 sickerten Berichte über einen Betrag in dieser Höhe durch.

Jetzt hat die KEF die Empfehlung für diesen neuen Rundfunkbeitrag offiziell gemacht. Die Empfehlung ist an die Bundesländer gerichtet, die das letzte Wort haben. In der Regel orientieren sie sich aber an der Empfehlung der KEF. Von der KEF heißt es zur Höhe des Betrages, er bedeute eine Steigerung um 0,8 Prozent pro Jahr. Damit liege die Steigerung deutlich unter den aktuellen Preissteigerungsraten und auch unterhalb der von der Europäischen Zentralbank angestrebten Inflationsrate von etwa zwei Prozent pro Jahr. Den vollständigen Bericht hat die KEF im Internet zum Download bereitgestellt. Er ist über 300 Seiten lang.

Das bezahlst du mit der GEZ-Gebühr

Finanziert werden mit dem Betrag ARD, ZDF, das Deutschlandradio, zahlreiche Radiosender und die Dritten TV-Programme. Das Geld aus dem Rundfunkbeitrag dient dazu, Programme zu produzieren, Sendeanlagen zu betreiben, Mitarbeiter zu entlohnen und andere Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Rundfunk- und Online-Angeboten zu decken.

Insgesamt finanzierst du mit dem Rundfunkbeitrag 22 Fernseh- und 67 Radiosender, nicht aber Privatsender wie RTL oder Sat1. Auch die Landesmedienanstalten bekommen ihr Geld aus dem Rundfunkbeitrag. Sie sind wiederum unter anderem als Aufsichtsbehörden für den privaten Rundfunk zuständig. Was nur wenige wissen: Die Deutsche Welle bekommt kein Geld aus dem Rundfunkbeitrag. Er wird durch Steuern finanziert.