Genesis GV60: Hyundai bringt seinen Edelstromer nach Deutschland

Es ist keine Seltenheit, dass Automobilhersteller mit Tochtermarken operieren, die im Premium-Segment für Aufsehen sorgen sollen. Das ist bei Toyota so (Lexus), ebenso bei Volvo (Polestar). Weit weniger bekannt ist, dass auch Hyundai mit einer Zweitmarke punkten kann. Nein, Kia ist an dieser Stelle nicht gemeint, sondern vielmehr Genesis. Und jetzt kündigt sich der Marktstart des neuen Genesis GV60 in Europa an. Das vollständig elektrifizierte Fahrzeug basiert auf der gleichen Plattform wie der kürzlich von uns getestete Kia EV6 und der Hyundai IONIQ 5, möchte also im wuchtigen Crossover-Coupé-Design punkten. Auf Fotos sehen die drei Autos deutlich kompakter aus, als sie es in Wirklichkeit sind.

Genesis GV60: drei Modelle – Boost-Modus als Schmankerl

Anbieten möchte Hyundai den Genesis GV60 in drei Varianten. Das Basismodell „Premium“ ist mit einem einzelnen 168 kW (228 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse ausgestattet und legt den Fokus auf eine möglichst hohe Reichweite. Sie soll unter optimalen Bedingungen bei maximal 517 Kilometern liegen. Ergänzend dazu steht ein „Sport“-Modell zur Wahl, das über zwei Motoren (160 kW + 74 kW) und Allradantrieb verfügt. Die bestmögliche Reichweite fällt hier etwa 50 Kilometer geringer aus.

Fans von „Fast & Furious“ werden Gefallen an der „Sport Plus“-Ausführung finden. Denn dieser Stromer ist in der Lage, seinen Vortrieb über einen Allradantrieb und zwei Elektromotoren mit noch mehr Leistung (160 kW + 160 kW) zu generieren. Zudem ist diese Version des Genesis GV60 nicht nur mit einem Drift-, sondern auch mit einem Boost-Modus ausgestattet. Für zehn Sekunden ist es möglich, einen sogenannten Power-Boost abzurufen, der über die Vorder- und Hinterachse jeweils 20 kW zusätzlich bereitstellt. Das Plus an Leistung ist aber mit einem Minus bei der Reichweite verbunden. Bestenfalls rund 400 Kilometer sind in der Sport-Plus-Ausführung möglich.

Der Kofferraum des Genesis GV60 ist elektrisch zu öffnen und natürlich auch (auf Knopfdruck) zu schließen.

Wiederaufladung mit bis zu 240 kW

Die Wiederaufladung der 77,4 kWh großen Batterie ist nach Herstellerangaben von 10 auf 80 Prozent bei guten Wetterbedingungen an HPC-Ladesäulen in knapp 20 Minuten mit bis zu 350 kW (!) möglich. Erreicht wird das über 800-Volt-Technik, die unter anderem auch im Porsche Taycan zum Einsatz kommt. An AC-Säulen sind bis zu 11 kW Ladeleistung drin. Teil der Serienausstattung sind unter anderem ein 12,3 Zoll großes Infotainment-Display und eine Qi-Ladeschale für das kabellose Aufladen von Smartphones. Optional stehen Extras wie Sitzheizung, Panoramadach, digitale Rückspiegel oder Bang & Olufsen Audiosystem zur Verfügung.

Nach aktuellem Planungsstand soll der Genesis GV60 noch im Laufe dieses Jahres in Europa zur Verfügung stehen. Vorbestellungen sollen in Kürze möglich sein. Angaben zum Preis machte Genesis bisher noch nicht. Bis zum Jahresende sollen noch weitere Elektroautos von Genesis folgen. Ab 2025 werden alle neuen Modelle des Herstellers über einen rein elektrischen Antrieb verfügen.