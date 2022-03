Letzte Chance bei Netflix: Dieser Superheld aus dem DC-Universum fliegt raus

Am gestrigen 3. März ist der brandneue Batman-Film in den Kinos gestartet. Er wird als die düsterste Verfilmung der Reihe gehandelt, in der Robert Pattinson in die Rolle des Fledermausmannes schlüpft. Wer vor dem Kinobesuch nun noch einmal den Beginn von Batman Revue passieren lassen will, hat jetzt die letzte Gelegenheit dazu.

Das ist der beste Batman aller Zeiten: 300.000 Menschen können nicht irren!

Batman bei Netflix – doch du musst schnell sein

Bei Netflix kannst du freilich nicht alle Batman-Teile sehen, die jemals produziert worden sind. Stattdessen sind die Verfilmungen von Star-Regisseur Christopher Nolan („Inception“, „Interstallar“) beim Streaming-Dienst verfügbar. Das heißt, du kannst die gesamte „Batman – The Dark Knight“-Trilogie mit Christian Bale als Batman sehen: „Batman Begins“, „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“.

Verfügbar ist die Superhelden-Triologie aus dem DC-Universum noch bis einschließlich Sonntag, den 6. März, bei Netflix. Als Alternative bietet sich am heutigen Freitag, den 4. März auch ein Blick ins Free-TV. Dort zeigt ProSieben zur Primetime um 20:15 Uhr den dritten Teil „The Dark Knight Rises“ aus dem Jahr 2012.

So entwickelt sich der Fledermausmann in der Trilogie

Alles beginnt mit Bruce Wayne alias Batman (Christian Bale), den ein tragisches Schicksal ereilt: Als Kind verliert er seine Eltern. Zeitgleich erbt er ihr großes Vermögen. Mit der Zeit entwickelt sich der Junge zu einem Verbrechensbekämpfer in seiner Heimatstadt Gotham City, ausgestattet mit der charakteristischen Fledermausmaske und speziellen Fähigkeiten.

Trifft er in „Batman Begins“ auf den gruseligen Scarecrow (Cilian Murphy), wartet im zweiten Teil „The Dark Knight“ sein größter Gegenspieler auf ihn. Der Joker (Heath Ledger) wirkt durch sein grauenhaftes Clownsgesicht nicht nur verwirrend, sondern vertuscht damit auch zunächst seinen brillanten Verstand. Der Joker will Anarchie und mobilisiert dafür die Bewohner von Gotham City. Batman muss gemeinsam mit Comissioner Gordon (Gary Oldman) die Sicherheit der Stadt wahren.

Zuletzt traf Batman in „The Dark Knight Rises“ auf Bane (Tom Hardy), der nicht weniger gefährlich ist als der Joker. Zu allem Überfluss tritt auch noch Catwoman (Anne Hathaway) auf den Plan, die den Dunklen Ritter noch einmal mehr auf die Probe stellt.