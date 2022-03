Kinostarts März 2022: Diese Filme erwarten dich neben "The Batman"

Was früher zwar regelmäßig, aber nur mit einer kleinen Auswahl an Filmen stattfand, ist heutzutage ein Massenstart. Seit den 1980er-Jahren starten jeden Donnerstag – bis dahin übrigens immer freitags – neue Blockbuster im Kino. In der heutigen Zeit stehen Filmemacher entscheidend mehr unter Druck, denn: Nicht nur die Gesamteinnahmen des Films entscheiden über dessen Erfolg, sondern das erste Spielwochenende fällt bereits maßgeblich ins Gewicht. Wie lange der jeweilige Kinofilm auf der großen Leinwand im Folgenden zu sehen ist, hängt ebenso von diesem ersten Wochenende ab. Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass das neue Filmmaterial etwa sechs Wochen zu sehen ist.

Kinofilme im März 2022: Das sind die Highlights

Batman – 3. März

Der neue Batman-Film soll die düsterste Verfilmung des Fledermausmannes werden, die die Fans je zu sehen bekommen haben. Der Film führt in die Tiefen von Gotham City, wo Batman (Robert Pattinson) seit zwei Jahren auf den Straßen Angst und Schrecken verbreitet. Zumindest für Kriminelle. An seiner Seite sind stets Alfred Pennyworth (Andy Serkins) und Lt. James Gordon (Jeffrey Wright). Als sich schließlich ein Killer mit sadistischen Zügen in die Stadt verirrt, muss Batman im Untergrund auf Spurensuche gehen. Und dort warten altbekannte Charaktere wie Catwoman (Zoë Kravitz) oder Oswald Cobblepot (Colin Farrell) auf ihn. Schafft Batman die gerechte Strafe?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Parallele Mütter – 10. März

Janis (Penélope Cruz) und Ana (Milena Smit) sind sich fremd – bis sie sich im Krankenhaus kurz vor den Geburten ihrer Kinder kennenlernen. Die Frauen verbindet mehr, als auf den ersten Blick gedacht: Sie sind nicht nur beide Single, sondern auch ungewollt schwanger. Während die ältere der beiden, Janis, die Schwangerschaft nicht bereut, ist der Teenie Ana davon verängstigt. Was ist ihren Träumen und ihrem Leben? Und wo findet sie Unterstützung? Die zwei Frauen verbünden sich, doch durch einen Zufall verändern sich die Leben von Janis und Ana für immer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Morbius – 31. März

Ein neuer Film aus dem Marvel-Universum kommt in die Kinos. In der Hauptrolle kein Unbekannter: Jared Leto war bereits im MCU als Joker zu sehen. Nun sieht man ihn als Dr. Michael Morbius, ein Wissenschaftler, der nicht nur schwerkrank ist. Er gewann für seine Forschungsarbeit auch den Nobelpreis. Kurz vor seinem Ableben schafft Morbius es, ein Heilmittel für seine seltene Blutkrankheit zu finden. Doch das Schicksal spielt dem Wissenschaftler übel mit: Anstatt geheilt zu werden, verwandelt Morbius sich in einen Vampir. Und sein Durst nach Blut ist unstillbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Alle Kinostarts in diesem Monat

3. März The Batman (Action) Cyrano (Drama) Coppelia (Animation) The Card Counter (Thriller) Dem Leben entgegen – Kindertransporte nach Schweden (Doku)

März

10. März Blue Bayou (Drama) Jackass Forever (Action) Küss mich, Mistkerl! (Liebe) Parallele Mütter (Tragikomödie) Luchadoras (Doku) The Case You – Ein Fall von Vielen (Doku) Europe (Drama) Vatersland (Drama)



17. März Die Gangster Gang (Animation/Komödie) Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau (Animation) Der Wolf und der Löwe (Komödie) Drei Etagen (Komödie) Petite Maman – Als wir Kinder waren (Drama) Jump, Darling (Drama) Mein Vater, die Wurst (Komödie) Operation Fortune (Action)



24 . März Ambulance (Thriller) Come on, Come on (Drama) JGA: Jasmin. Gina. Anna. (Komödie) Tove (Drama) Trümmermädchen – Die Geschichte von Charlotte Schumann (Drama) Cicero – Zwei Leben, eine Bühne (Doku) The Devil’s Light (Thriller) Silence Breakers (Doku)

.