Furioser Streaming-Start: Dieser Kinofilm landet direkt bei Disney+

Eigentlich sollte Pixars nächster Film im Kino starten. Doch die Pandemie hat den Trend vorangetrieben, dass Filme tendenziell schneller oder direkt im Netz starten. So landete „The King‘s Man – The Beginning“ bereits knapp einen Monat nach dem Kinostart bei Disney+. Nun gesellt sich der Coming of Age-Film „Rot“ dazu.

Rot: Darum geht es in dem Pixar-Film

Lee ist 13 und steht damit mitten in der Pubertät. Und das ist alles andere als einfach: Die Gefühle drehen durch, die Gedanken spielen verrückt und man muss seinen Platz im Leben erst einmal finden. So geht es auch Lee: Sie pendelt zwischen ihrem tollpatschigen und gleichzeitig auch selbstbewussten Dasein. Will die pflichtbewusste Tochter sein und im gleichen Atemzug auch erwachsen werden. Ein reines Chaos. Wenig hilfreich ist da ihre Mutter, die jeden ihrer Schritte im Auge behält.

Zu allem Überfluss gerät Lees Körper außer Kontrolle, sodass sie jedes Mal, wenn sie sich aufregt – und das passiert quasi ständig – sich in einen roten Pandabären verwandelt. So süß und flauschig die Pandas auch sind, Lee missfällt diese Verwandlung sehr. Doch wie kann sie das Problem lösen und dem Chaos entkommen?

So kannst du die Coming of Age-Geschichte sehen

Der Film „Rot“ ist ab sofort bei Disney+ im Stream zu sehen, ohne weitere Kosten zahlen zu müssen. Bist du noch kein Kunde, kannst du einfach ein Abo beim Mickey Mouse-Haus abschließen, ohne dich zwischen verschiedenen Modellen entscheiden zu müssen. Disney+ bietet nur eine Version, die 8,99 Euro im Monat kostet. Möchtest du ein paar Euro sparen, kannst du alternativ auch gleich ein Abo für ein ganzes Jahr abschließen. Das kostet einmalig 89,99 Euro; auf den einzelnen Monat heruntergebrochen zahlst du dann „nur“ 7,50 anstatt 8,99 Euro. Eine kostenlose Testversion bietet der Dienst nicht.

