Farbverlauf ist von gestern: Dieses Smartphone wechselt die Farbe

Aufklappen, Ausziehen – die neue Generation an Smartphones fährt auch auf der IFA momentan einige neue Technologien auf. Wir dachten schon, nach dem ausziehbaren Smartphone von TLC könnte es nicht mehr verrückter werden. Und dann kommt jetzt der chinesische Hersteller Vivo mit einem Smartphone um die Ecke, das die Farbe wechselt. Die Zukunft, sagt man so schön, beginnt jetzt.

Schon Anfang der Woche hatte Vivo in Asien einige Videos öffentlich gemacht, auf denen man die Farbveränderungen des Gehäuses sehen kann. In einem Video, das der Hersteller am Donnerstag auf der chinesischen Plattform weibo veröffentlichte, scheint es, dass sich die Farbe des Gehäuses beim Entsperren mit Daumen oder beim Bedienen der Tasten verändert.

Die Technologie hinter dem Farbwechsel beim Vivo-Prototypen ist um einiges komplexer als Gehäuse mit je nach Lichteinstrahlung wechselndem Farbspektrum wie beim Samsung Galaxy Note 10. Es handelt sich um elektrochromes Glas, das manchmal auch intelligentes Glas oder Smart Glas genannt wird. Bisher ist es eher aus der Verwendung zum Verdunkeln von Fenstern bekannt. Sogar in manchen Zügen ist Elektrochromes Glas verbaut, um den Zugführerstand von der Passagierkabine zu trennen. Elektrochromes Glas ist schwer zu bauen und entsprechend teuer – erschwinglich wird das nächste vivo Smartphone also eher nicht.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL