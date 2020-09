Ziehen statt falten: Dieser Hersteller plant das Handy zum Ausziehen

Auf der IFA 2020 in Berlin zeigte TCL einen Ausblick auf das, was der Hersteller im kommenden Jahr auf den Markt bringen will: Ein Handy zum Ausziehen. Auf den ersten Blick sieht es aus, wie der klassische Formfaktor eines Handys. Doch wann immer du ein größeres Display brauchst, sollst du es einfach ausziehen können und so die Display-Größe verdoppeln. Mehr Informationen nannte TCL auf der Messe in Berlin noch nicht.

Ein konkretes Produkt dafür will TCL im kommenden Jahr vorstellen. Das gilt auch für eine weitere Display-Technologie, die das Unternehmen NXTPAPER nennt. Auch hier gibt es noch kein kommerzielles Produkt, den Pressevertretern auf der IFA konnte man aber immerhin einen Prototypen zeigen. Das Besondere: Die neue Display-Technologie setzt auf einen reflektiven Bildschirm, der die Inhalte durch natürliches Umgebungslicht sichtbar macht. Damit sei es das weltweit erste Display, das die Augen nicht belaste und für größere Bildschirmflächen wie Tablets verwendet werden kann.

Wie Papier: Kein Flimmern, kein Blaulicht

Die Nutzung sei auf das Lernen und Lesen optimiert. Auch die Wiedergabe von Videos sei aber kein Problem. Zwei Jahre habe man in Forschung und Design der Technologie gesteckt und elf Patente angemeldet. NXTPAPER soll eine Bildqualität in Full-HD bieten und ermöglicht ein visuelles Erlebnis in Vollfarbe ohne Flimmern und ohne schädliches Blaulicht. Das Display soll einem Papier ähnlich sein.

Im Vergleich zur herkömmlichen „elektronischen Tinte“ weise die Technologie aber einen um 25 Prozent höheren Kontrast für eine bessere Anzeige auf. Zudem ist das Display bis zu 36 Prozent dünner als ein typischer LCD Bildschirm, ist man bei TCL stolz auf die Entwicklung, die man kommendes Jahr in einem kommerziellen Produkt verwenden will.

Nachteil: Kein Licht, kein Display

Dadurch, dass das Display das Umgebungslicht nutzt, werde das Gerät auch weniger Akku benötigen. Der Hersteller spricht von einer Einsparung von 65 Prozent gegenüber LCD, was in Folge eine bessere Akkuleistung und eine insgesamt längere Lebensdauer des Akkus ermöglicht. Einen Nachteil gibt es aber: Hast du kein Umgebungslicht, kannst du nichts sehen. Zumindest Stand heute ist keine aktive Beleuchtung vorgesehen, so dass die Nutzung zumindest in dunklen Räumen nicht möglich ist.