Elon Musk greift Apple an: Tesla-Übernahme und Apples Internetsteuer

Der Seitenhieb kam als Anhängsel eines Tweets: „Er weigerte sich. Tesla war etwa 6 Prozent des heutigen Wertes wert“. Was war passiert? Der Wall Street Reporter Tim Higgings berichtet in seinem neuen Buch „Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century“, dass es ein Gespräch zwischen Tim Cook und Elon Musk gab, in dem über die Übernahme von Tesla durch Apple gesprochen wurde. Dabei verlangte laut Higgings Tesla-Chef Musk der CEO von Apple zu werden, wenn der Deal zustande komme.

Tim Higgings liegt wohl falsch

Beide Parteien, Tim Cook und Elon Musk widersprechen dieser Geschichte. Doch während Apples Tim Cook überhaupt keinen Kontakt gehabt haben will, stellt Musk in einem aktuellen Tweet seine Version dar:

Er wollte also Kontakt wegen einer möglichen Übernahme von Tesla durch Apple, jedoch reagierte Cook nicht. Und hier stichelt Musk: „Tesla war etwa 6 Prozent des heutigen Wertes wert“. Deutlicher kann er Tim Cook nicht unter die Nase reiben, welche Chance sich Apple damals entgehen ließ. Doch Elon Musk ist das nicht genug.

Elon Musk bezeichnet Apples App Store Abgaben als Internetsteuer

Nur kurze Zeit später legt Musk in einem weiteren Tweet nach. Demnach sei die Abgabe im Apple App Store eine de facto Internetsteuer. Zur Einordnung: 30 Prozent der Einnahmen von App-Entwickler über den App-Store von Apple gehen an den iPhone-Konzern und es gelten strenge Regeln, die verhindern, dass Entwickler an diesem System vorbei Geld aus Apps einnehmen können. Elon Musk legt im Tweet noch nach und stellt sich auf die Seite von Epic Games, die recht hätten.

Der Fortnite-Entwickler strengt zurzeit einen Rechtsstreit gegen Apple an, in dem es darum geht, ob Apples App-Store ein Monopol darstellt und ob Apple seine Monopolstellung ausnutzt. Das geschieht auch in Europa. Der erste Prozesstag in den USA war jedoch von technischen Problemen geprägt. Epic betreibt seinen eigenen Game-Store und liefert mit Fortnite eines der erfolgreichsten Games für Android und iOS der vergangenen Jahre.

Apple hingegen hält sich bisher bei diesem Thema zurück. Eine offizielle Reaktion lässt noch auf sich warten. Es ist gut möglich, dass Apple die Angriffe des mitteilsamen Tesla-Chefs vorerst ins Leere laufen lässt.