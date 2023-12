Einer der lustigsten Filme: Ab morgen gibt es die ganze Reihe im Free-TV

Die nackte Kanone ist ein Klassiker, der einen auch heute noch zum Lachen bringt. In den kommenden Tagen findest du die gesamte Filmreihe im Free-TV. Auch wer die Filme bereits kennt, kann sicher noch herzlich lachen. Doch worum geht es in den Filmen genau und wann kannst du sie kostenlos anschauen?

Die nackte Kanone

Frank Drebin ist ein Polizist des Police Squad, welches sich nur den wichtigsten Angelegenheiten annimmt. Eine solche Angelegenheit ist der Schutz der Queen, die zu einem Besuch in die Vereinigten Staaten reist. Im Laufe seiner Ermittlungen stößt Drebin auf eine düstere Verschwörung. Die Queen soll während ihres Besuches ermordet werden. Allerdings möchte niemand Drebin glauben und es liegt an ihm, den Mordkomplott eigenhändig aufzuhalten. Nebenbei verliebt er sich außerdem in die Sekretärin Jane und zwischen den beiden fliegen schnell Funken.

Im zweiten Film der Reihe muss Drebin den Industriellen Hapsburg aufhalten, der eine wichtige Entscheidung der Regierung manipulieren möchte. Um seine Ziele zu erreichen, geht Hapsburg wortwörtlich über Leichen und entführt gar den Umweltberater des Präsidenten. Drebins letzter Auftrag ist es, einen Bombenanschlag zu verhindern. Der eigentlich bereits pensionierte Polizist lässt sich dazu ins Gefängnis einschleusen, was zu heftigen Eheproblemen mit seiner Frau Jane führt. Wie immer läuft dabei nicht alles nach Plan und Drebin sorgt mehr als einmal für Chaos.

Wann laufen die Filme im Free-TV?

Du kannst alle drei Filme sowohl am 30. als auch am 31. Dezember schauen. Sie laufen direkt hintereinander bei ZDFneo. Am 30. Dezember beginnt die Ausstrahlung mit „Die nackte Kanone“ um 20:15. Um 21:35 folgt darauf der zweite und um 22:50 startet der dritte Teil. Wer so spät nicht vor dem Fernseher sitzen möchte, der hat am 31. Dezember die Möglichkeit, die Filme früher zu schauen.

Am 31. Dezember läuft der erste Teil ab 16:25 bei ZDFneo. Um 17:45 folgt darauf der zweite Teil und um 19:00 kannst du den dritten Film anschauen. Ansonsten kannst du die nackte Kanone über eine Flatrate jederzeit bei MagentaTV, Paramount+, WOW und Sky Go streamen.