Dutzende neue Laptops: Das sind die kommenden Lenovo-Computer von 350 bis 2.000 Euro

Nachdem Lenovo auf der CES mit völlig neuen Konzepten wie dem Lenovo Yoga Book 9i oder dem ThinkBook Plus Twist aufgefahren hat, dachte man, dass auf dem MWC in Barcelona wohl nicht viel her sei mit dem chinesischen Weltmarktführer bei Laptops. Doch weit gefehlt. Neben Monitoren und Laptops speziell für Unternehmen hat Lenovo die Flaggschiff-Laptops der ThinkPad-Z-Reihe überarbeitet. Dazu gib es zwei neue Einsteiger-Lösungen für unterwegs: das IdeaPad Duet 3i und das IdeaPad Slim 3 Chromebook. Bei letzterem hält Lenovo zusätzlich eine Prozessor-Überraschung parat.

Neue Lenovo ThinkPad Z-Modelle

Lenovos Z-Serie gilt als die Flaggschiffreihe und als Technologieträger der Chinesen. Jetzt hat man die Gen 2 gezeigt und verrät auch schon den Marktstart und die ersten Preise. Die neue Generation wird es mit 13 und 16 Zoll Größe geben. Wobei beide auf AMD Ryzen 7000-Prozessoren bauen. Den Speicher kannst du auf bis zu 64 GB Dual-Channel erweitern. Dazu ist eine integrierte Radeon-Grafik verbaut.

Das ThinkPad Z13 Gen 2 wird ab Juli 2023, die 16-Zoll-Variante ab August, erhältlich sein. Die Preise beginnen voraussichtlich bei 1.649 Euro für die kompakte Version. Das ThinkPad Z16 wird ab 1.959 Euro angeboten.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen2

Preis-Leistungs-Kracher? Neues IdeaPad Duet 3i

Tablets mit Tastatur und Stift zu einem Laptop-Ersatz aufzupimpen, ist schon lange im Trend. Doch oftmals sind die Bildschirm-PCs teuer und damit oft am Nutzer vorbeigeplant. Denn wer ernsthaft mit Tastatur arbeiten will, wird sowieso nicht glücklich mit den in der Regel angebotenen Andock-Sleeves mit Buchstaben-Buttons. Somit richtet sich das neue IdeaPad Duet 3i von Lenovo auch nicht an Texter oder Workaholics, sondern an Menschen, die ein Tablet nur ab und zu mit der Tastatur bedienen, jedoch in der Regel das Gerät über den Touchscreen verwenden.

Das geht beim Levono IdeaPad Duet 3i über ein 11,5 Zoll kleines Panel mit 2K-Auflösung und 100 Prozent DCI-P3 Farbraum direkt mit den Fingern. Alternativ gibt es optional noch einen Stift im Lenovo-Programm, oder du bedienst dich des Trackpads auf der Tastatur. Angetrieben wird das Ganze über einen Intel-N-Prozessor, der dich über Wi-Fi 6 mit der Welt verbindet. Dazu gibt Lenovo eine Akkulaufzeit von 8,5 Stunden an.

Lenovo IdeaPad Duet 3i

Das IdeaPad Duet 3i wird ab Juni 2023 erhältlich sein. Die Preise beginnen voraussichtlich bei 449 Euro. Damit ist das kleine Paket von Lenovo ungefähr so teuer wie ein Magic Keyboard eines 13-Zoll-iPads von Apple – ohne iPad.

Lenovo verbessert Günstig-Chromebook mit 14-Zoll-Touchscreen

Noch etwas preisgünstiger geht es beim Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook zu. Das 14-Zoll-Laptop bietet eine FHD-Auflösung mit IPS-Technologie, Wi-Fi 6-Anbindung, USB-Typ-C- und andere Ports sowie eine Laufzeit von 13,5 Stunden – laut Lenovo. Chromebooks verzichten auf das ressourcenfressende Windows-Programm und kommen mit Googles Chrome-OS zu dir. Damit kannst du darauf auch Android-Apps nutzen, der Akku wird geschont und du brauchst weniger Leistung. Wohl auch deshalb verbaut Lenovo einen hierzulande wenig bekannten MediaTek Kompanio 500 Prozessor.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrombook

Das IdeaPad Slim 3 Chromebook wird ab Mai 2023 erhältlich sein. Die Preise beginnen voraussichtlich bei 349 Euro

Die Neuen Laptops in der Übersicht

Bei der Masse an Laptops, die zum MWC 2023 von Lenovo überarbeitet wurden, handelt es sich um Arbeitstiere und solche, die sogar speziell auf die Bedürfnisse von Businesskunden ausgelegt sind: