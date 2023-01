CES 2023: Dieser Laptop hat zwei Displays und spart damit Strom Matthias Wellendorf 4 Minuten

Zwei Touch-Displays, eins davon ein farbiges E-Ink, in einem schlanken Gehäuse. Das Lenovo ThinkBook Plus Twist ist mehr als nur eine Machbarkeitsstudie, sondern will neue Flexibilität bei der Nutzung eines Notebooks ermöglichen.