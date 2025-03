Notebook ohne Ladegerät: Die Lösung ist verblüffend einfach

Der chinesische Technologie-Gigant Lenovo hat ein innovatives Notebook entwickelt, das auf seiner Display-Rückseite ein Solarpanel integriert hat. Dieses Panel schafft es, auch in Innenräumen genügend Licht zu sammeln, um den Akku aufzuladen. Bei optimalen Lichtverhältnissen kannst du innerhalb von nur 20 Minuten genug Energie tanken, um eine Stunde Videos zu streamen. Wir haben uns den Solar-Laptop auf dem Mobile World Congress in Barcelona für dich genauer angeschaut.

Ein Solar-Laptop: Warum erst jetzt?

Obwohl Solarpanels schon seit Jahrzehnten existieren, hat es bisher noch keine Notebooks mit integrierten Solarzellen gegeben. Warum das so ist? Lenovo hat uns auf dem MWC erklärt, dass frühere Solarzellen nicht für schwache Lichtverhältnisse geeignet waren. Doch mit den neuesten Fortschritten in der „Dark Field Photovoltaics“-Technologie ist es nun möglich, selbst in lichtarmen Innenräumen Strom zu gewinnen.

Ob dein Notebook in Berlin oder Hamburg genug Sonnenlicht bekommt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Entwicklungen im Bereich der Solarenergie sind spannend. Auch wenn wir wahrscheinlich in naher Zukunft nicht ganz auf Ladegeräte verzichten können, könnte diese Technologie das Leben bald erleichtern. Geräte, die oft ungenutzt herumliegen, könnten sich dank solch innovativer Konzepte nicht mehr vollständig entladen.

Zudem könnte es in der Zukunft sogar sein, dass kleinere Geräte wie Smart-Home-Sensoren, Türkontakte oder sogar die Fernbedienung für deinen Fernseher keine Lademöglichkeiten mehr benötigen. Letzteres gab es jedoch auch schon ab und an – mit meiszt ernüchterndem Erfolg.

Mit einem ganz anderen Ansatz will Lenovo noch ein großes Problem bei Endgeräten lösen. Immer mehr Daten liegen auf verschiedenen Geräten und Plattformen wie Windows, Android oder in der Cloud.