Neues Tool gegen das Datenchaos: Ordnung schaffen - auf Android und Windows

Lenovo hat einige spannende Neuerungen auf dem MWC 2025 gezeigt. Eine, die mithilfe von künstlicher Intelligenz dem Datenchaos entgegenwirken will, kann auf Windows 10, Windows 11 und Android eingesetzt werden.

Lenovo Smart Connect 2.0: Neuer KI-Assistent

Früher war alles viel einfacher: Du hattest einen Computer mit einer großen Festplatte, auf dem du all deine Dateien gespeichert hast. Heute sind deine Fotos in der Cloud, Rechnungen landen direkt auf deinem Smartphone und Reiserouten erstelle n manche auf dem Tablet. Das führt dazu, dass dein digitales Leben schnell unübersichtlich wird. Vor einem Jahr haben Motorola und Lenovo bereits mit „Smart Connect“ einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das Tool erlaubte die Nutzung von Hardware-Ressourcen, wie beispielsweise die Webcam deines Handys für Videogespräche am Computer.

Jetzt ist es an der Zeit für ein großes Upgrade von Lenovo und Motorola. Auch wenn das neue Smart Connect nicht offiziell die Bezeichnung „2.0“ trägt, erwartet dich ein essenzielles KI-Update. Der Hauptfokus liegt auf der neuen Suchfunktion: Statt mühsam nach spezifischen Keywords zu suchen, kannst du einfach sagen: „Finde meine Liste mit Restaurant-Tipps für meinen Urlaub.“ So bekommst du geräteübergreifend die gewünschten Ergebnisse präsentiert.

Im ersten Schritt funktioniert diese Funktion mit Dokumenten, aber in naher Zukunft werden auch Bilder und andere Medientypen unterstützt. Noch dazu kannst du über den KI-Assistenten Apps auf verschiedenen Geräten steuern, etwa Instagram auf deinem Computer öffnen, um bequem einen Post zu erstellen. Und es wird sogar die Möglichkeit geben, Inhalte direkt in Apps zu übergeben. Dein neu aufgenommenes Foto könnte also direkt im Teilen-Dialog von Instagram erscheinen.

Kompatibilität für alle Geräte

Smart Connect ist bereits jetzt für alle Windows 10 und Windows 11 Computer verfügbar. Bei Android jedoch bisher nur auf Motorola-Smartphones und Lenovo-Tablets beschränkt. Bald wird das Update die Kompatibilität erweitern: Dann werden alle Android-Smartphones und -Tablets sowie Windows-Computer ab Version 10 unterstützt.