Disney+: Schock für alle Fans - diese Marvel-Serien bekommen keine zweite Staffel

Disney+ zieht stetig mehr an der Konkurrenz vorbei und macht sich vor allem einen Namen bei zahlreichen Spin-offs aus der Star Wars- und Marvel-Welt. In diesem Jahr starteten gleich zwei neue Serien aus dem Marvel Universum, eine davon erst Anfang April. Doch wie der Streaming-Dienst nun indirekt verkündet, sollen diese zwei Serien nicht weiter produziert werden.

Disney+ verkündet Aus für zwei Marvel-Serien

Wie bei Kinofilmen oft das erste Spielwochenende über die Laufzeit im Kino und den Erfolg des Films bestimmt, geht es Serien bei Streaming-Diensten ebenfalls so. Findet eine Serie nicht so viel Anklang, wie von den Schöpfern erhofft, wird sie in der Regel eingestampft. Ein Ärgernis für Fans. Solch ein Szenario kommt nun auch auf Anhänger der Marvel-Serien „Hawkeye“ und „Moon Knight“ zu.

Wie das US-Branchenmagazin Variety berichtet, sollen beide Marvel-Spin-offs keine Staffel 2 bekommen. Grund zur Annahme geben die Emmys., bei der auch Preise auch in der Kategorie „Limited Series“ vergeben werden. Für die Nominierung in dieser Kategorie hat Disney sowohl „Moon Knight“ als auch „Hawkeye“ eingereicht, heißt es. Voraussetzung für eine Nominierung ist, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Resultierend daraus lässt sich laut Variety schließen, dass das Filmstudio beide Serien nach Staffel 1 nicht fortsetzen wird.

Hawkeye und Moon Knight: Abschied von Superhelden?

Es ist nicht das erste Mal, dass Disney+ neue Marvel-Serien nach der ersten Staffel auslaufen lässt. Unter anderem kam auch von „WandaVision“ nur eine Staffel auf den Markt – was aber wohl von vornherein geplant war. Die Marvel-Serie „Loki“ feierte im Juni 2021 Premiere und versprach im Abspann der letzten Folge, dass „Loki in Staffel 2 zurückkehrt“. Bis heute sind von der Serie allerdings keine neuen Folgen erschienen. Diese scheint noch zu kommen, denn bei den Emmys ist die Serie für die Kategorie Drama nominiert.

Trotz des Serienendes von „Hawkeye“ und „Moon Knight“ muss das nicht bedeuten, dass Fans sich auch von den Charakteren verabschieden müssen. Die finale Folge von „Hawkeye“ ließ etwa die Möglichkeit offen, dass sich aus den Charakteren weitere Geschichten stricken lassen. Möglich ist also, dass die Figuren „Hawkeye“ und „Moon Knight“ in späteren Marvel-Filmen wieder auftauchen und durch die Serien eingeführt wurden, wie etwa das Magazin CBR berichtet. Ähnlich verfuhr Disney mit der Figur Wanda aus „WandaVision“, die dann in „Doctor Strange 2“ wiederzusehen war.