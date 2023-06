Diese FritzBox-Router bekommen wohl kein Update mehr

Um eines vorwegzunehmen: Was die Modellpflege und Update-Freudigkeit von Routern, die AVM auf den Markt bringt, angeht, kann man dem Berliner Unternehmen keinerlei Vorwürfe machen. Viele Router, die schon längst nicht mehr im Handel sind, bekommen immer noch Updates und werden vom Kundensupport unterstützt. Doch irgendwann ist es auch für einen Hersteller, der wie AVM viel in die Bestandspflege investiert, der Zeitpunkt gekommen, sich von einem herausgebrachten Produkt zu trennen. Dann ist das Ende für das FritzBox-Update erreicht.

Inzwischen veröffentlicht AVM keine festen Termine mehr für den das Ende des Supports und das Ende der Wartung (durch weitere Updates). Doch es gibt eine Liste von AVM im Internet, die in zwei Bereiche eingeteilt ist. Dabei handelt es sich einerseits um Produkte, die ganz offensichtlich noch Updates bekommen und vollen Support durch den Kundenservice erhalten. Und es gibt eine Rubrik, in der vorwiegend ältere und auch gleichzeitig nicht sehr intensiv verkaufte Router auftauchen.

In dieser Rubrik hat AVM folgende Router mit ihrem aktuellen Softwarestand aufgelistet.

FritzBox 7582 (FritzOS 7.16)

FritzBox 7580 (FritzOS 7.29)

FritzBox 7560 (FritzOS 7.29)

FritzBox 7490 (FritzOS 7.29)

FritzBox 7430 (FritzOS 7.29)

FritzBox 7412 (FritzOS 6.87)

FritzBox 7390 (FritzOS 6.87)

FritzBox 7362 (FritzOS 7.13)

FritzBox 7360 (FritzOS 6.87)

FritzBox 7360 SL (FritzOS 6.34)

FritzBox 7312 (FritzOS 6.55)

FritzBox 7272 (FritzOS 6.88)

FritzBox 6840 LTE (FritzOS 6.87)

FritzBox 6810 LTE (FritzOS 6.34)

FritzBox 6590 Cable (FritzOS 7.29)

FritzBox 6490 Cable (FritzOS 7.29)

FritzBox 6430 Cable (FritzOS 7.29)

FritzBox 5491 (FritzOS 7.29)

FritzBox 5490 (FritzOS 7.29)

FritzBox 4020 (FritzOS 7.02)

FritzBox 3490 (FritzOS 7.30)

FritzBox 3272 (FritzOS 6.87)

Bei Modellen wie der FritzBox 7580 hat AVM bereits im Januar auf Twitter geschrieben, dass es hier keine Updates mehr geben wird. Das Social-Media-Team schrieb damals: „Für die FritzBox 7580 ist die Weiterentwicklung bereits eingestellt, sie wird also voraussichtlich keine weiteren Funktionsupdates mehr erhalten. Sicherheits- und Wartungsupdates sind weiterhin möglich, sofern diese zukünftig notwendig sein sollten.“ Vor allem letzteres ist wichtig, wenn gravierende Sicherheitslücken in WLAN-Standards und ähnlichem auftauchen.

Ausnahme: FritzBox 7490 hat bereits Labor-Updates

Eine Ausnahme in dieser Liste dürfte die FritzBox 7490 sein. Sie ist die Einzige, für die AVM noch Support anbietet. Außerdem gibt es für die Box bereits ein Labor-Update, also eine öffentliche Beta-Version von FritzOS 7.50. Wann diese final erscheint, ist aber offen. Dieser Router ist vor mehr als zehn Jahren erschienen. Bekommt er noch ein Update, so ist das für die Branche äußerst ungewöhnlich und positiv zu bewerten. Auch bei der FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable kannst du davon ausgehen, dass es noch ein Update gibt. Auch hier gibt es bereits eine Labor-Version und sie erhalten noch persönlichen Support. Bei allen anderen aufgelisteten Geräten ist beides nicht der Fall.

Einer der Gründe ist, dass die Hardware nicht mehr für die neuen Funktionen, die mehr Leistung benötigen, ausgelegt ist. So werden die Nutzer auf Funktionen wie Wireguard oder verbessertes WLAN Mesh verzichten müssen. Allerdings ist aufgrund der deutlichen Verbesserungen der Router in den vergangenen Jahren ohnehin eine Neuanschaffung überlegenswert. Je aktueller ein Router ist, desto besser ist seine Leistung und desto länger kannst du damit rechnen, dass er Updates bekommt. Wir haben dir alle aktuellen Router von AVM auf einer Webseite zusammengestellt.