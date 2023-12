Verrückt, versaut und einfach gut: Dieser Film ist eine der besten Komödien überhaupt

Draußen ist kalt, vielleicht schneit es sogar, zu Hause ist es kuschelig warm und vielleicht riecht es auch nach weihnachtlichem Gebäck. Aber fehlt da nicht noch etwas? Filme wie „Kevin – Allein zu Haus“, „Der Polarexpress“, „Schöne Bescherung“ und viele mehr gehören zu den klassischen Weihnachtsfilmen, die für die ganze Familie gedacht sind. Falls du jedoch nach einer Weihnachtskomödie der anderen Sorte suchst, triffst du mit der „Office Christmas Party“ die richtige Entscheidung. Bielleicht kannst du dir sogar etwas für deine nächste Party abschauen.

Die versauteste Party des Jahres oder bloß eine Komödie?

Eine jährliche Weihnachtsfeier ist bei den meisten Unternehmen keine Seltenheit. Eine solche Fete kann eine ganz feine Sache sein, aber es kann auch vieles nach hinten losgehen. Bei dieser Office Chritsmas Party läuft ebenfalls einiges aus dem Ruder.

Clay Vanstone (T.J. Miller) ist Leiter seiner Abteilung und fühlt sich eigentlich wohl in seinem Job. Doch seine verklemmte Schwester Carol, gespielt von Jennifer Aniston, ist CEO oder auch Vorstandvorsitzende genannt, der Firma, in der ihr Bruder angestellt ist. Egal, worum es geht, Carol lässt nie locker, besonders wenn Schließungen eine Rolle spielen. Damit droht sie nun ihrem Geschwisterkind. Ein großer Kunde könnte all das verhindern. Somit schmeißt Clay die fetteste Firmen-Weihnachtsfeier jemals, in der Hoffnung, den Kunden an Land zu holen und alles zu retten.

Hier kannst du dir den Trailer zu „Office Christmas Party“ anschauen:

Wo kannst du die Komödie sehen?

Die US-amerikanische Filmkomödie „Office Christmas Party“ erschien am 8. Dezember 2016 in den deutschen Kinos. Jetzt kannst du ihn dir auf Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV und YouTube anschauen. Laut filmstars.de wurde im Mai 2017 eine schmutzigere Version namens „Dirty Office Party“ veröffentlicht. Viel Spaß.