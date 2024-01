DHL stellt Pakete nicht zu – das ist der irre Grund

Es geht um tausende Pakete, die der chinesische Onlineshop Aliexpress in diesem Jahr nach Deutschland geschickt hat. Die Pakete kommen aus China, werden per Sammeltransport nach Europa geschickt und erst hier in das Paketnetz von DHL eingeschleust. Doch oftmals kommen diese Pakete nicht weit. Der Grund: DHL leitet in der Regel nach dem Scan im ersten deutschen Paketzentrum direkt die Rücksendung ein.

DHL bekommt Nachnahme-Pakete ohne Details ins Netz

Im Sendungsverlauf des Paketes, das in der Regel eine deutsche Paketnummer hat, ist folgender Text zu lesen. „Leider ist eine Zustellung der Sendung nicht möglich, da sie nicht unseren Versandbedingungen entspricht. Die Sendung wird an den Absender zurückgeschickt.“ Damit ist das „Todesurteil“ für das Paket gesprochen. Es gibt offenbar keine Möglichkeit, den Rücksendeprozess aufzuhalten. DHL schickt das Paket an die angegebene Rücksendeadresse – in der Regel ein Verwerter für Retouren in Deutschland.

Wie das Onlineportal paketda.de herausgefunden hat, liegt der Fehler für diesen Prozess bei Aliexpress bzw. deren Logistik-Abwickler. Denn in China hat man die falsche Produktart für die DHL-Pakete gebucht. Wer aber jetzt denkt, es liegt an der falschen Verpackung oder unterfrankierten Sendungen der irrt. Laut paketda.de sind die Pakete als Nachnahme-Pakete gebucht worden. Allerdings, ohne wirklich Nachnahme-Pakete zu verschicken. Sprich: Es fehlen DHL relevante Informationen zum Nachnahmebetrag und der Bankverbindung. Das verwundert nicht, schließlich ist die Ware vom Kunden in der Regel schon per Paypal oder Kreditkarte bezahlt.

Kunden müssen sich um Erstattung kümmern

Statt aber nun das Paket auszuliefern, sendet man es an den Absender zurück. Das ist verständlich, da DHL erst einmal nicht wissen kann, ob die Ware in einem Nachnahme-Paket bezahlt ist oder nicht. Würde man nun unbezahlte Ware ausliefern, ohne Geld zu kassieren, würde ein Schaden entstehen, auf dem entweder DHL oder der Absender sitzen bleibt.

Im Forum von paketda.de berichten einzelne Nutzer, dass ihre Pakete es bis vor die Haustür geschafft haben, der DHL-Bote dann aber die Herausgabe verweigert, nachdem er die Sendung gescannt hatte. In einem Fall sei sogar die Polizei angerückt, die nach Vorlage der Kaufbelege die Herausgabe der Sendung verfügt habe.

Problematisch ist für dich als Kunde, dass du von Aliexpress das Geld zurückbekommen musst. Das erfolgt offenbar in der Regel nicht automatisch, da der Retouren-Abwickler die Sendungen gar nicht erwartet.