DHL & Hermes: Das bedeuten Lockdown & Ruhetage zu Ostern für Pakete

An Gründonnerstag und Karsamstag soll es in diesem Jahr nach dem Willen der Bundesregierung einmalig sogenannte „Ruhetage“ geben. Diese Tage, die nicht als gesetzliche Feiertage gelten, seien dem Sonntag gleichzusetzen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer nächtlichen Pressekonferenz. Die Folge: Von Gründonnerstag, 1. April bis Ostermonat, 5. April, muss alles in Deutschland geschlossen werden.

Während es für Supermärkte am Samstag eine Ausnahme geben soll – sie dürfen öffnen – soll der Rest des Landes in einen Dauer-Sonntag verfallen. Das hieße nach derzeitiger Interpretationslage der Pläne, dass alle Betriebe schließen müssen, die keine Ausnahmegenehmigung für die Arbeit an Sonntagen haben. So äußerten sich unter anderem Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen aber auch Markus Söder, der dieses Amt in Bayern bekleidet. Die gesetzlichen Ausgestaltungen fehlen noch.

Keine Pakete zwischen 1. April und 5. April

Die Folge: DHL, Hermes und alle anderen Paketdienste in Deutschland dürften ab 1. April keine Pakete mehr zustellen oder transportieren. Für dich heißt das: Dein Osterpaket musst du möglichst sofort auf den Weg bringen. Denn es muss am Mittwoch, dem 31. März beim Empfänger sein. Aufgrund der nun zu erwartenden zusätzlichen Lastspitzen ist damit zu rechnen, dass Pakete mehr als einen Tag zwischen Versand und Empfang benötigen werden. Tipp: Nutze die Online-Frankierung von Hermes und DHL.

Bei den Paketdiensten hatte man heute noch keine Klarheit, wie man mit der neuen Situation umgehen wird. Bei Hermes hieß es auf Nachfrage, man befinde sich „aktuell noch in Klärung der Lage“.

Tipp: Dein Paket online verfolgen

Ähnliches teilte uns DHL mit. „Aktuell liegen uns noch keine detaillierteren Hinweise oder Verordnungen vor, inwiefern auch für unseren Betrieb und insbesondere die Sortierung und Zustellung von Briefen, Paketen und Express-Sendungen eine Schließung am 1. und 3. April 2021 angeordnet werden soll“, teilte uns ein Sprecher mit. Der DHL-Sprecher machte aber auch eines deutlich: „Wir weisen darauf hin, dass von einer eventuellen Schließung auch die dann zu transportierenden Impfstoffe, wie auch Selbst- bzw. Schnelltests und andere Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz betroffen wären.“ DHL transportiert als Logistik-Unternehmen nicht nur Pakete, sondern auch ganze Container mit Waren.