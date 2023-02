Deutschlandticket: Das sind die Nachteile des 49-Euro-Tickets

Die Nachteile des Deutschlandticket entstehen vor allem für Kunden, die heute schon ein Abo ihres lokalen Verkehrsbetriebes nutzen. Denn anders als beim 9-Euro-Ticket wird das bestehende Abo nicht einfach umgestellt. Wie beispielsweise die S-Bahn-Berlin ihren Abonnenten jetzt mitteilte, müssen diese sich aktiv entschieden, ob sie das bestehende (meist teurere) nur lokal nutzbare Abo weiternutzen wollen oder zum bundesweit gültigen Deutschlandticket wechseln. Was sich im ersten Moment wie eine einfache Entscheidung anhört, bringt aber Nachteile mit sich.

Deutschlandticket: Keine Mitnahme von Hunden, Rädern, Kindern und Erwachsenen am Abend

Denn mit dem Wechsel zum Deutschlandticket gibst du auch die Vorteile deines Nahverkehrsabos auf. Je nach Verbund gibt es hier unterschiedliche Benefits. So darfst du in Berlin und Brandenburg mit einem regulären Abo beispielsweise ab 20 Uhr und am gesamten Wochenende eine zweite Person sowie bis zu drei Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mitnehmen. Das wird mit dem Deutschlandticket nicht mehr möglich sein. Denn das auch als 49-Euro-Ticket bezeichnete Angebot kennt eine solche Mitnahmeregelung nicht. Zudem brauchen Kinder ab 6 Jahren ein eigenes Ticket oder Abo.

In einigen Regionen kannst du mit einem Nahverkehrsabo zu bestimmten Zeiten ein Fahrrad mitnehmen. Auch das ist nach einem Wechsel zum Deutschlandticket nicht mehr möglich. Gleiches gilt für die Mitnahme eines Hundes. Genauso ist es beim Deutschlandticket verboten, das Ticket an andere Personen weiterzugeben. Das Ticket ist personalisiert. Bei einem normalen Abo ist das oftmals nicht der Fall, sodass du es beispielsweise an deinen Partner oder Freunde ausleihen kannst.

Deutschlandweite Nutzung bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit

Vorteil des Deutschlandtickets: Du sparst in der Regel gegenüber einem lokalen Abo Geld und kannst das Ticket überall in Deutschland nutzen. So musst du dann auch keinen Anschlussfahrschein mehr kaufen, wenn du dein Abo-Gebiet mal verlässt. Und im Urlaub oder bei einem Ausflug musst du dir keine Gedanken um den richtigen Tarif machen. Und: Anders als ein normales Nahverkehrsabo wird das Deutschlandticket monatlich kündbar sein.

Wenn du ein Abo deines lokalen Bus- oder Bahn-Anbieters hast, wird dieser in den kommenden Wochen auf dich zukommen und dir anbieten, das Abo in ein Deutschlandticket zu tauschen. Automatisch wird dieser Wechsel nicht erfolgen. Der reguläre Verkauf soll Anfang April starten, das Ticket ab 1. Mai gültig sein. Unklar ist aktuell noch, ob es auch im Flixbus gelten wird. Es gibt inzwischen auch eine App zum Verkauf des Deutschlandtickets.